中國國家衛生健康委員會公布，調整新冠診療方案，「出院後繼續進行14天隔離管理和健康狀況監測」修改為「解除隔離管理或出院後繼續進行7天居家健康監測」。

此外新版方案規定，調整解除隔離管理、出院標準，加快患者解除隔離和出院進程。

國家藥監局亦批准的兩款特異性抗新冠病毒藥物寫入診療方案。包括，利托那韋片（Paxlovid），適用人群為發病5天以內的輕型和普通型且伴有進展為重型高風險因素的成人和青少年（12-17 歲，體重≥40kg）；及騰盛博藥（2137）的安巴韋單抗/羅米司韋單抗注射液，聯合用於治療輕型和普通型且伴有進展為重型高風險因素的成人和青少年（12-17 歲，體重≥40kg）。

中金分析師趙欣悅等在報告中指出，診療方案的調整或有助於部分緩解醫療壓力，為疫情下遠程出行的修復提供保障。

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