騰盛博藥總裁兼大中華區總經理羅永慶表示，療法納入最新版新冠診療方案，反映了國家衛生主管部門以及行業專家們對這一新冠病毒治療方案的認可。根據實驗檢測數據表明，療法對Omicron保持中和活性，其獨特的作用靶點和結構保護彼此避免被變異株突破，有望對未來可能出現的變異株繼續保持中和活性，以幫助應對複雜多變的新冠疫情。

騰盛博藥正積極推進藥品的生產及供應進程，以盡快將安巴韋單抗/羅米司韋單抗聯合療法帶給有需要的患者。

安巴韋單抗/羅米司韋單抗聯合療法於2021年12月8日獲得國家藥品監督管理局（NMPA）上市批准，上市批准是基於美國國立衛生研究院（NIH）支持的包括837例入組門診患者的ACTIV-2研究3期臨床試驗最終結果。與安慰劑相比，療法使臨床進展高風險的新冠門診患者住院和死亡風險降低80%，具有統計學顯著性。

安巴韋單抗和羅米司韋單抗是騰盛博藥與深圳市第三人民醫院和清華大學合作從新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）康復期患者中獲得的非競爭性新型嚴重急性呼吸系統綜合症病毒2（SARS-CoV-2）單克隆中和抗體。

騰盛博藥曾升最多36.04%，是2021年11月15日後最大升幅，當日升幅為45.45%。現報9.56元，升14.08%。

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