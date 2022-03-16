Generali駐巴黎的高級新興市場策略師Guillaume Tresca稱，「適逢地緣政治秩序正在變化的時刻。沙特正在努力把能用的工具都用上。這只是向美國發出的一個信號：沙特想要美國給予更多重視」。

Nordea駐哥本哈根高級宏觀策略師Witold Bahrke稱，「在過去幾年中，很多試圖終結美元霸主地位的努力都以失敗告終」，「我們認為這次也將一樣」。

彭博社報道指，自拜登當選美國總統以來，沙特與美國的關係變得緊張；拜登曾誓言就2018年卡舒吉被謀殺一事，讓沙特被全球拋棄。令兩國關係承壓的還有沙特干預也門內戰以及拜登政府試圖恢復伊朗核協議。

報道指，認為沙特可能是在虛張聲勢的理由還有一個：沙特雷亞爾是盯住美元的，因此如果美元走軟，就會影響沙特自己。這種聯繫匯率機制讓沙特免受價格波動的影響，其央行得以積累了外匯存底。一些投資者懷疑沙特不會把這一工具打入冷宮。

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