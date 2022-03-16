俄羅斯政府周三需要就兩筆歐洲美元債務支付1.17億美元利息。俄羅斯政府曾表示，因應西方國家制裁，限制其接連美元與歐羅結算系統的能力，以及俄央行本身的限制措施，故將向債權人以盧布作為相關利息的支付。俄羅斯政府指，匯率是以官價計算，存放在俄羅斯央行特定賬戶。

惠譽表示，「如果發生用本幣支付3月16日到期的俄羅斯美元歐洲債券票息的情況，在30天寬限期屆滿時，將構成主權違約。」惠譽指，「這種強制改變給付義務貨幣單位的做法將與惠譽先前將俄羅斯的外幣信用評級下調至C這一第二低水平的決定相符，「表明違約或類似違約的進程已經開始」。

惠譽指出，有關債券的評級屆時將降為D，俄羅斯外幣長期信用評級將列為「受限制違約」，本地貨幣維持C級。

王冠一「2022黃金、罐頭、鎖」視像研討會

日期：2022年3月22日 (星期二)

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方式：以Zoom視像會議進行

*視像研討會一經報名將不設退款及免費重溫服務

合辦：明報財經 及 王道財經

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