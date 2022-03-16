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央視爆制作酸菜亂象 康師傅曾跌15%

央視爆企業制作酸菜的亂象，康師傅（0322）曾跌最多15.58%，是2018年11月27日後最大跌幅，當日跌幅為18.84%。現報11.98元，跌13.56%。

康師傅在官網稱，針對央視「3.15」晚會報導的酸菜原料一事深表歉意，將引以為戒，並將開展積極整改。並稱，立即中止湖南插旗菜業供應商資格，取消合作，封存其酸菜包產品。從未使用過湖南錦瑞食品、岳陽市雅園醬菜食品廠、壇壇俏食品公司的酸菜。

央視於「3.15」晚會曝光了上述企業制作酸菜的亂象，包括衛生不達標，防腐劑超標等情況。

 

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