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瑞銀下調中國經濟增長預測至5%

因應疫情及俄烏戰爭，瑞銀將內地今年國內生產毛額(GDP)增速預期從5.4%下調至5%。早前官方預測為5.5%。

瑞銀經濟學家汪濤等人發報告稱，「認為未來幾個月可能會有更多城市收緊防疫限制，持續的時間也會更長，這會抑制消費復蘇」。

瑞銀經濟學家們表示，俄羅斯-烏克蘭戰爭導致能源價格上漲，全球成長步伐放緩，這也給中國帶來了壓力。

瑞銀預計，中國會加大支持力度，包括可能在未來一兩個月降息10個基點，以及進一步下調銀行存款準備金率。報告認為，政府還會推出額外的財政寬鬆措施，放鬆房地產政策。但並不認為政府會出台「全面刺激或快速放鬆防疫清零政策」。

瑞銀預計，今年全年居民消費價格漲幅將達到2.7%，下半年料上漲3.5%。工業生產者出廠價格平均漲幅預計為5%，上半年將保持高位。由於大宗商品價格上漲和出口走弱，預計貿易順差與GDP的比例將比先前的預期低0.5個百分點。

 

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