恒指半日升460點或2.5%，報18875點，成交金額1115億元；國指升195點或3.19%，報6319點。恒生科技指數收報3683點，升6.07%。

藍籌44隻升，19隻下跌，3隻無升跌。金沙中國（1928）升11.14%，收報15.16元，是升幅最大的藍籌，碧桂園（2007）跌7.71%，收報3.47元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股27隻升，2隻下跌，1隻無升跌。升幅最大的是萬國數據（9698）收報23.1元，升21.07%；跌幅最大的是聯想（0992）收報7.14元，跌3.25%。

恒指續低於主要平均線，最近為10天線(20509.01點)。科指續低於主要平均線，最近為10天線(4261.74點)。

北水南下合計淨流入15.9億元，較上日減少83.05%，連續第16日流入，累計流入477.67億元，對上一次連續16日淨流入是2022年1月26日。南水北上合計淨流出8.66億元人民幣，較上日減少94.59%，連續第8日流出，累計流出676.19億元。

三大指數半日表現

恒指曾升最多3.59%，是2020年7月6日後最大升幅，當日升幅為4.26%。今曾高見19075.75點，是3月15日19392.69點後最高。暫連續第3日陰燭，對上一次連續第3日陰燭是3月9日。

科指曾升最多7.34%，是2021年7月29日後最大升幅，當日升幅為8%。今曾高見3727.43點，是3月15日3841.87點後最高。暫連續第3日陰燭，對上一次連續第3日陰燭是3月4日。

國指曾升最多4.4%，是2020年7月6日後最大升幅，當日升幅為5.39%。今曾高見6393.35點，是3月15日6546.85點後最高。暫連續第3日陰燭，對上一次連續第3日陰燭是3月4日。

央視爆制作酸菜亂象，康師傅（0322）曾跌15%。見52周低11.7元，收報11.98元，跌13.56%。

新世界（0017）旗下K11進軍內地物管，投得上海浦東商業項目。見52周低28.2元，收報28.75元，跌1.2%。

內地調整新冠診療方案及批准治療藥，騰盛博藥（2137）曾升36%。收報9.76元，升16.47%。

多間公司公布業績，績前表現如下，電能實業（0006）收報49.9元，跌0.6%。長建（1038）收報50元，跌0.89%。華潤電力（0836）收報13.6元，升6.92%。晶苑國際（2232）收報2.33元，升3.56%。大酒店（0045）收報7.81元，升3.31%。金蝶（0268）收報13.5元，升3.53%。新秀麗（1910）收報12.98元，升3.34%。特步（1368）收報8.2元，升0.49%。

美國扣留李寧（2331）產品，涉使用朝鮮勞工。收報52.7元，升3.43%。

港交所（0388）旗下LME：周三恢復鎳合約交易，升跌波幅收窄至5%。收報335元，升3.91%。

時富金融（0510）沽4.46萬股美團，帳面蝕380萬元。收報0.246元，升0.41%。

寰亞傳媒（8075）上半年虧損擴大至2351萬元。收報0.83元，無升跌。

裕元工業（0551）去年虧轉盈賺近9億，派末期息0.2仙。見52周低10.44元，收報10.72元，跌2.37%。

香港中旅（0308）盈喜，料扭虧為盈賺不少於1.2億元。收報1.33元，升4.72%。

潤電（0836）2月售電量按年升21%。收報13.6元，升6.92%。

平安好醫生（1833）：2021年度虧損擴大至15.38億人幣，不派息；已就實現新戰略方向作大投入，今後投入會越來越少。創上市新低，見15.18元，收報15.48元，跌1.65%。

中生製藥（1177）盈喜，料去年純利增超過4倍。收報4.02元，升5.79%。

中煤能源（1898）首2月煤銷量跌10.4%。收報4.24元，升1.44%。

華大酒店（0201）料去年虧轉盈賺6600萬，收入增最多五成。收報0.112元，無升跌。

卡森國際（0496）盈喜，料去年純利增最多1倍。收報0.55元，跌5.17%。

稻香（0573）5分店明起恢復堂食及外賣自取。收報0.76元，升2.7%。

永達汽車（3668）：料國內疫情對汽車銷售影響有限，鎳供應問題已啟動替補方案。收報22.8元，升3.64%。

破底股方面

破底股包括，奧園健康（3662）創上市新低，見1.54元，收報1.6元，跌3.03%；雅生活服務（3319）創上市新低，見8.5元，收報8.88元，跌5.53%；佳兆業美好（2168）創上市新低，見5.38元，收報5.68元，跌23.24%；世茂服務（0873）創上市新低，見3.35元，收報3.46元，跌3.35%；恒大物業（6666）創上市新低，見1.71元，收報1.78元，跌1.66%；時代鄰里（9928）創上市新低，見1.58元，收報1.64元，跌1.8%；融創服務（1516）創上市新低，見2.9元，收報3.08元，跌8.88%；金科服務（9666）創上市新低，見17.64元，收報18.84元，跌8.54%；建業新生活（9983）創上市新低，見3.03元，收報3.12元，跌1.89%；遠洋服務（6677）創上市新低，見3.03元，收報3.1元，無升跌；時代中國（1233）創上市新低，見1.66元，收報1.75元，升0.57%；花樣年（1777）創上市新低，見0.211元，收報0.217元，跌0.91%；海通證券（6837）創上市新低，見5.56元，收報5.63元，升0.18%；中國新華教育（2779）創上市新低，見0.99元，收報1.05元，跌4.55%；中手游（0302）創上市新低，見1.96元，收報1.99元，無升跌；青瓷遊戲（6633）創上市新低，見3.46元，收報3.46元，跌4.16%；雲南水務（6839）創上市新低，見0.6元，收報0.7元，升7.69%；康寧傑瑞製藥（9966）創上市新低，見6.12元，收報6.37元，跌0.47%；基石藥業（2616）創上市新低，見4.17元，收報4.27元，跌2.06%；維亞生物（1873）創上市新低，見2.35元，收報2.43元，升0.83%；亞盛醫藥（6855）創上市新低，見11.28元，收報11.74元，跌3.61%；啟明醫療（2500）創上市新低，見12.62元，收報13.06元，升0.93%；兆科眼科（6622）創上市新低，見3.09元，收報3.13元，無升跌；嘉和生物（6998）創上市新低，見3.52元，收報3.66元，升1.1%；康方生物（9926）創上市新低，見11.52元，收報12元，跌4%；合景泰富（1813）見52周低2.21元，收報2.28元，跌2.98%；寶龍地產（1238）見52周低1.98元，收報2.07元，跌6.76%；萬科（2202）見52周低13.08元，收報13.5元，升2.43%；融創（1918）見52周低2.94元，收報3.02元，跌17.71%；新城發展（1030）見52周低2.33元，收報2.4元，跌2.44%；世茂集團（0813）見52周低3.3元，收報3.35元，跌5.9%；雅居樂（3383）見52周低2.92元，收報2.96元，跌5.73%；旭輝（0884）見52周低2.31元，收報2.41元，跌11.07%；富力（2777）見52周低2.57元，收報2.58元，跌4.09%；保利置業（0119）見52周低1.47元，收報1.51元，升0.67%；朗詩（0106）見52周低0.192元，收報0.193元，跌3.98%；粤海置地（0124）見52周低0.65元，收報0.65元，無升跌；景瑞（1862）見52周低1.53元，收報1.54元，跌1.28%；中海宏洋（0081）見52周低3.33元，收報3.39元，跌3.14%；通達（0698）見52周低0.108元，收報0.114元，升3.64%；信德（0242）見52周低1.5元，收報1.54元，跌2.53%；飛魚科技（1022）見52周低0.21元，收報0.225元，升4.65%；中國燃氣（0384）見52周低8.9元，收報8.98元，跌0.33%；北控水務（0371）見52周低2.53元，收報2.58元，升0.78%；康希諾生物（6185）見52周低102.1元，收報104.9元，跌4.29%；昊海生物科技（6826）見52周低31.5元，收報32.2元，升1.26%；遠大醫藥（0512）見52周低4.84元，收報4.96元，升1.22%；同仁堂國藥（3613）見52周低8.99元，收報9.06元，跌1.31%；東瑞製葯（2348）見52周低1.12元，收報1.12元，無升跌。

異動股

上升異動股，包括，旭通（1826）收報0.124元，升30.53%；歌禮製藥（1672）收報4.24元，升21.49%；萬國數據（9698）收報23.1元，升21.07%；中原建業（9982）收報0.95元，升18.75%；永嘉集團（3322）平上市低位0.255元，收報0.3元，升17.65%；騰盛博藥（2137）收報9.76元，升16.47%；新世紀醫療（1518）收報1.08元，升16.13%；理想汽車（2015）收報79.5元，升15.05%；中泛控股（0715）收報0.063元，升14.55%；汽車之家（2518）收報45.4元，升14.07%。

下跌異動股，包括，佳兆業美好（2168）創上市新低，見5.38元，收報5.68元，跌23.24%；融創（1918）見52周低2.94元，收報3.02元，跌17.71%；帝國科技（0776）收報11.64元，跌15.65%；康師傅（0322）見52周低11.7元，收報11.98元，跌13.56%；揚科集團（1460）創上市新低，見0.202元，收報0.202元，跌12.17%；旭輝（0884）見52周低2.31元，收報2.41元，跌11.07%；時計寶（2033）創上市新低，見0.5元，收報0.5元，跌9.09%；融創服務（1516）創上市新低，見2.9元，收報3.08元，跌8.88%；旭輝永升服務（1995）見52周低6.59元，收報6.7元，跌8.59%。

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