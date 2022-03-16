moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 企業天地 創科新經濟 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 卓越財經大獎2022

即時財經新聞

恒指半日升460點 曾升3.5%逾年半最大升幅 科指曾升7.34%

港股承接美股升勢，恒指今早高開540點，高位升660點，低位升168點高低波幅492點。科技股反彈，騰訊（0700）、阿里巴巴（9988）、美團（3690）貢獻恒指較多。匯控（0005）、建行（0939）、工行（1398）拖累大市。

恒指半日升460點或2.5%，報18875點，成交金額1115億元；國指升195點或3.19%，報6319點。恒生科技指數收報3683點，升6.07%。

藍籌44隻升，19隻下跌，3隻無升跌。金沙中國（1928）升11.14%，收報15.16元，是升幅最大的藍籌，碧桂園（2007）跌7.71%，收報3.47元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股27隻升，2隻下跌，1隻無升跌。升幅最大的是萬國數據（9698）收報23.1元，升21.07%；跌幅最大的是聯想（0992）收報7.14元，跌3.25%。

恒指續低於主要平均線，最近為10天線(20509.01點)。科指續低於主要平均線，最近為10天線(4261.74點)。

北水南下合計淨流入15.9億元，較上日減少83.05%，連續第16日流入，累計流入477.67億元，對上一次連續16日淨流入是2022年1月26日。南水北上合計淨流出8.66億元人民幣，較上日減少94.59%，連續第8日流出，累計流出676.19億元。

三大指數半日表現

恒指曾升最多3.59%，是2020年7月6日後最大升幅，當日升幅為4.26%。今曾高見19075.75點，是3月15日19392.69點後最高。暫連續第3日陰燭，對上一次連續第3日陰燭是3月9日。

科指曾升最多7.34%，是2021年7月29日後最大升幅，當日升幅為8%。今曾高見3727.43點，是3月15日3841.87點後最高。暫連續第3日陰燭，對上一次連續第3日陰燭是3月4日。

國指曾升最多4.4%，是2020年7月6日後最大升幅，當日升幅為5.39%。今曾高見6393.35點，是3月15日6546.85點後最高。暫連續第3日陰燭，對上一次連續第3日陰燭是3月4日。

央視爆制作酸菜亂象，康師傅（0322）曾跌15%。見52周低11.7元，收報11.98元，跌13.56%。

新世界（0017）旗下K11進軍內地物管，投得上海浦東商業項目。見52周低28.2元，收報28.75元，跌1.2%。

內地調整新冠診療方案及批准治療藥，騰盛博藥（2137）曾升36%。收報9.76元，升16.47%。

多間公司公布業績，績前表現如下，電能實業（0006）收報49.9元，跌0.6%。長建（1038）收報50元，跌0.89%。華潤電力（0836）收報13.6元，升6.92%。晶苑國際（2232）收報2.33元，升3.56%。大酒店（0045）收報7.81元，升3.31%。金蝶（0268）收報13.5元，升3.53%。新秀麗（1910）收報12.98元，升3.34%。特步（1368）收報8.2元，升0.49%。

美國扣留李寧（2331）產品，涉使用朝鮮勞工。收報52.7元，升3.43%。

港交所（0388）旗下LME：周三恢復鎳合約交易，升跌波幅收窄至5%。收報335元，升3.91%。

時富金融（0510）沽4.46萬股美團，帳面蝕380萬元。收報0.246元，升0.41%。

寰亞傳媒（8075）上半年虧損擴大至2351萬元。收報0.83元，無升跌。

裕元工業（0551）去年虧轉盈賺近9億，派末期息0.2仙。見52周低10.44元，收報10.72元，跌2.37%。

香港中旅（0308）盈喜，料扭虧為盈賺不少於1.2億元。收報1.33元，升4.72%。

潤電（0836）2月售電量按年升21%。收報13.6元，升6.92%。

平安好醫生（1833）：2021年度虧損擴大至15.38億人幣，不派息；已就實現新戰略方向作大投入，今後投入會越來越少。創上市新低，見15.18元，收報15.48元，跌1.65%。

中生製藥（1177）盈喜，料去年純利增超過4倍。收報4.02元，升5.79%。

中煤能源（1898）首2月煤銷量跌10.4%。收報4.24元，升1.44%。

華大酒店（0201）料去年虧轉盈賺6600萬，收入增最多五成。收報0.112元，無升跌。

卡森國際（0496）盈喜，料去年純利增最多1倍。收報0.55元，跌5.17%。

稻香（0573）5分店明起恢復堂食及外賣自取。收報0.76元，升2.7%。

永達汽車（3668）：料國內疫情對汽車銷售影響有限，鎳供應問題已啟動替補方案。收報22.8元，升3.64%。

破底股方面

破底股包括，奧園健康（3662）創上市新低，見1.54元，收報1.6元，跌3.03%；雅生活服務（3319）創上市新低，見8.5元，收報8.88元，跌5.53%；佳兆業美好（2168）創上市新低，見5.38元，收報5.68元，跌23.24%；世茂服務（0873）創上市新低，見3.35元，收報3.46元，跌3.35%；恒大物業（6666）創上市新低，見1.71元，收報1.78元，跌1.66%；時代鄰里（9928）創上市新低，見1.58元，收報1.64元，跌1.8%；融創服務（1516）創上市新低，見2.9元，收報3.08元，跌8.88%；金科服務（9666）創上市新低，見17.64元，收報18.84元，跌8.54%；建業新生活（9983）創上市新低，見3.03元，收報3.12元，跌1.89%；遠洋服務（6677）創上市新低，見3.03元，收報3.1元，無升跌；時代中國（1233）創上市新低，見1.66元，收報1.75元，升0.57%；花樣年（1777）創上市新低，見0.211元，收報0.217元，跌0.91%；海通證券（6837）創上市新低，見5.56元，收報5.63元，升0.18%；中國新華教育（2779）創上市新低，見0.99元，收報1.05元，跌4.55%；中手游（0302）創上市新低，見1.96元，收報1.99元，無升跌；青瓷遊戲（6633）創上市新低，見3.46元，收報3.46元，跌4.16%；雲南水務（6839）創上市新低，見0.6元，收報0.7元，升7.69%；康寧傑瑞製藥（9966）創上市新低，見6.12元，收報6.37元，跌0.47%；基石藥業（2616）創上市新低，見4.17元，收報4.27元，跌2.06%；維亞生物（1873）創上市新低，見2.35元，收報2.43元，升0.83%；亞盛醫藥（6855）創上市新低，見11.28元，收報11.74元，跌3.61%；啟明醫療（2500）創上市新低，見12.62元，收報13.06元，升0.93%；兆科眼科（6622）創上市新低，見3.09元，收報3.13元，無升跌；嘉和生物（6998）創上市新低，見3.52元，收報3.66元，升1.1%；康方生物（9926）創上市新低，見11.52元，收報12元，跌4%；合景泰富（1813）見52周低2.21元，收報2.28元，跌2.98%；寶龍地產（1238）見52周低1.98元，收報2.07元，跌6.76%；萬科（2202）見52周低13.08元，收報13.5元，升2.43%；融創（1918）見52周低2.94元，收報3.02元，跌17.71%；新城發展（1030）見52周低2.33元，收報2.4元，跌2.44%；世茂集團（0813）見52周低3.3元，收報3.35元，跌5.9%；雅居樂（3383）見52周低2.92元，收報2.96元，跌5.73%；旭輝（0884）見52周低2.31元，收報2.41元，跌11.07%；富力（2777）見52周低2.57元，收報2.58元，跌4.09%；保利置業（0119）見52周低1.47元，收報1.51元，升0.67%；朗詩（0106）見52周低0.192元，收報0.193元，跌3.98%；粤海置地（0124）見52周低0.65元，收報0.65元，無升跌；景瑞（1862）見52周低1.53元，收報1.54元，跌1.28%；中海宏洋（0081）見52周低3.33元，收報3.39元，跌3.14%；通達（0698）見52周低0.108元，收報0.114元，升3.64%；信德（0242）見52周低1.5元，收報1.54元，跌2.53%；飛魚科技（1022）見52周低0.21元，收報0.225元，升4.65%；中國燃氣（0384）見52周低8.9元，收報8.98元，跌0.33%；北控水務（0371）見52周低2.53元，收報2.58元，升0.78%；康希諾生物（6185）見52周低102.1元，收報104.9元，跌4.29%；昊海生物科技（6826）見52周低31.5元，收報32.2元，升1.26%；遠大醫藥（0512）見52周低4.84元，收報4.96元，升1.22%；同仁堂國藥（3613）見52周低8.99元，收報9.06元，跌1.31%；東瑞製葯（2348）見52周低1.12元，收報1.12元，無升跌。

異動股

上升異動股，包括，旭通（1826）收報0.124元，升30.53%；歌禮製藥（1672）收報4.24元，升21.49%；萬國數據（9698）收報23.1元，升21.07%；中原建業（9982）收報0.95元，升18.75%；永嘉集團（3322）平上市低位0.255元，收報0.3元，升17.65%；騰盛博藥（2137）收報9.76元，升16.47%；新世紀醫療（1518）收報1.08元，升16.13%；理想汽車（2015）收報79.5元，升15.05%；中泛控股（0715）收報0.063元，升14.55%；汽車之家（2518）收報45.4元，升14.07%。

下跌異動股，包括，佳兆業美好（2168）創上市新低，見5.38元，收報5.68元，跌23.24%；融創（1918）見52周低2.94元，收報3.02元，跌17.71%；帝國科技（0776）收報11.64元，跌15.65%；康師傅（0322）見52周低11.7元，收報11.98元，跌13.56%；揚科集團（1460）創上市新低，見0.202元，收報0.202元，跌12.17%；旭輝（0884）見52周低2.31元，收報2.41元，跌11.07%；時計寶（2033）創上市新低，見0.5元，收報0.5元，跌9.09%；融創服務（1516）創上市新低，見2.9元，收報3.08元，跌8.88%；旭輝永升服務（1995）見52周低6.59元，收報6.7元，跌8.59%。

 

其他報道

瑞銀下調中國經濟增長預測至5%

滬指半日向上 惟未能企穩3100點

央視爆制作酸菜亂象 康師傅曾跌15%

馬斯克再向普京「下戰書」：若害怕打架 我同意只用左手

港元拆息普遍向上 1個月HIBOR終止2連升

新世界K11進軍內地物管  投得上海浦東商業項目

惠譽：若用盧布支付美元票息 俄羅斯將構成違約

沙特考慮接受人民幣買油 分析稱只具象徵性意義

騰盛博藥：新冠藥獲衛健委納入治療方案 正推進藥品生產及供應

俄羅斯央行宣布停購黃金 以滿足家庭需求

內地調整新冠診療方案及批准治療藥 騰盛博藥曾升36%

澳洲為國內稀土項目提供資金 挑戰中國主導地位

滬深三大指數今早向上 人行零投放零回籠

 

恒指高開540點 科指升6.26% 創近7個月最大升幅 李寧跌3.24%

證券日報引專家稱A股已調整到合理區間

港股ADR升379點 夜期高水447點 美期跌亞股升

美國扣留李寧產品 涉使用朝鮮勞工

俄烏消息更新 俄稱烏談判不認真 制裁拜登 退歐委會 德警告中國勿放棄「模棱兩可」立場

製造指標遠遜預期緩幣策收緊憂慮 道指升599點

王冠一「2022黃金、罐頭、鎖」視像研討會 

日期：2022年3月22日 (星期二)

時間：下午7:30 – 8:30 (HKT)

售價：HK$450

「王冠一Patreon平台」及王道財經會員優惠價：$400

立即參加：https://link.mingpao.com/72740.htm

截止日期：2022年3月21日(星期一)下午6:00(HKT)

方式：以Zoom視像會議進行

*視像研討會一經報名將不設退款及免費重溫服務

合辦：明報財經 及 王道財經