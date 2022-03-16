國務院會議強調，凡是對資本市場產生重大影響的政策，應事先與金融管理部門協調，保持政策預期的穩定和一致性。金融機構必須從大局出發，堅定支持實體經濟發展。歡迎長期機構投資者增加持股比例。中國稱支持各類企業到境外上市，中美致力於中概股具體合作方案，港股升幅大，恒指升逾5.7%，科指升逾12%。另外，中國將保持資本市場平穩運行，針對房企提出防範化解風險應對方案。
根據新華社報導，由副總理劉鶴主持召開的國務院金融穩定發展委員會3月16日召開專題會議，研究當前經濟形勢和資本市場問題。會議研究了相關問題。專題會議周三總結說，貨幣政策要主動應對，新增貸款要保持適度增長。
關於中概股，目前中美雙方監管機構保持了良好溝通，已取得積極進展，正在致力於形成具體合作方案。中國政府繼續支持各類企業到境外上市。
關於平台經濟治理，有關部門要按照市場化、法治化、國際化的方針完善既定方案，堅持穩中求進，通過規範、透明、可預期的監管，穩妥推進並儘快完成大型平台公司整改工作，紅燈、綠燈都要設置好，促進平台經濟平穩健康發展，提高國際競爭力。
關於香港金融市場穩定問題，內地與香港兩地監管機構要加強溝通協作。
關於宏觀經濟運行，一定要落實黨中央決策部署，切實振作一季度經濟，貨幣政策要主動應對，新增貸款要保持適度成長。
關於房地產企業，要及時研究和提出有力有效的防範化解風險應對方案，提出向新發展模式轉型的配套措施。
恒指曾升最多5.76%，是2015年4月9日後最大升幅，當日升幅為6.43%。高見19475.36點，是2022年3月14日20203.84點後最高。現報19449.65點，升5.62%
科指曾升最多12.9%，是創上市以來最大升幅，暫高見3920.33點，是2022年3月14日4073.27點後最高。現報3919.6點，升12.88%。
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