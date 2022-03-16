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LME：鎳市重開即跌5%停板

倫敦金屬交易所（LME）今午四時，亦即英國當地時間早上，恢復鎳市場買賣及交易。根據最新上、下限價5%規定，鎳市場一開市即下跌，並已經跌5%而跌停。LME指出，他們已經叫停市場，正就跌價區間引發的潛在問題，進行調查，並且會盡快更新資料。

《彭博》報道指，今次鎳市開市下跌，將收窄與上海期貨交易所鎳市之間的差距，亦反映出，鎳市史上的巨型挾空倉行動得到紓解。上海期交所鎳合約最新報價為每噸23.52萬元，折約37048美元。

 

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