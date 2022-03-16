期內，長建來自電能實業（0006）的盈利為22.08億元，與去年同期大致相若。來自英國業務的溢利貢獻為23.71億元，按年跌9%，主要是由於當地企業稅率由19%上調至25%，去年英國基建業務錄得高於2020年之非現金遞延稅項相關支出，以及一筆無形資產遞延稅項負債之稅額抵免亦於年內入賬。撇除稅項因素，英國業務的溢利貢獻應上升7%。澳洲基建業務的溢利貢獻為19.03億元，按年增長2%。Australian Gas Infrastructure Group及EDL表現強勁，惟規管重設令配電網絡的溢利貢獻有所減少。

歐洲大陸基建業務的溢利貢獻為6.94億元，按年減少55%。撇除2020年出售Portugal Renewable Energy之入賬收益，以及項目售出後不再提供溢利貢獻的影響，歐洲地區業務經常性溢利應錄得9%增長。加拿大業務之溢利貢獻大幅增加77%，達4.75億元。新西蘭業務錄得1.7億元之溢利貢獻，按年增加25%。受惠於基建材料製造業務表現理想，中港業務組合之溢利貢獻增加9%至3.16億元。

該集團指，連同中期息，年內每股派息為2.5元，為連續25年增長。期內營運的現金流為84億元，亦按年增長8%，創歷史新高。手持現金為80.85億元，按年減少40%，並由流動資產淨值，變為負值64.08億元。負債淨額對總資本淨額比率為14.7%，比2020年度的13.1%略高，主要與年內動用資金贖回於2016年發行面值12億美元之永久資本證券，並惟扣除發行面值6億美元之永久資本證券有關。

其他報道

LME：鎳市重開即跌5%停板

畢馬威：受惠政策、創新動力增強 今年中國宏觀經濟走勢樂觀

郭明錤：Apple Car團隊已解散 如要在2025年量產必需在半年內重組

莎莎加入foodpanda mall 首階段20間分店試行

英特爾擬800億歐元投資歐洲晶片生產及研發

華泰伙SaaS公司AQUMON推投顧項目「樂投」 擬拓展至新加坡等地區

WeLab Bank推免抵押 TESLA 電動車貸款

王冠一「2022黃金、罐頭、鎖」視像研討會

日期：2022年3月22日 (星期二)

時間：下午7:30 – 8:30 (HKT)

售價：HK$450

「王冠一Patreon平台」及王道財經會員優惠價：$400

立即參加：https://link.mingpao.com/72740.htm

截止日期：2022年3月21日(星期一)下午6:00(HKT)

方式：以Zoom視像會議進行

*視像研討會一經報名將不設退款及免費重溫服務

合辦：明報財經 及 王道財經