若撇除英國業務在2020年及2021年之非現金遞延稅項相關支出，以及集團於2020年出售葡萄牙Iberwind 業務錄得之收益，調整後之股東應佔溢利應上升10%。

期內，收入增長0.47%至12.8億元，高於市場預計的12.7億元。英國是集團最大的營運市場，當地業務為集團帶來溢利貢獻按年增長14.59%至28.19億元；港燈電力投資 (HKEI) 持續為集團帶來溢利貢獻增長7.35%至9.7億元。

電能全日收報49.7元，跌近1%。

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