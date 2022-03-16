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特步：今年首兩個月銷售錄雙位數升幅 料全年增長最多可達30%

受惠國潮效應帶動，內地體育用品股特步國際（1368）去年業績表現亮眼。集團主席兼行政總裁丁水波於業績發布會上指，儘管近期上海、深圳等內地主要城市爆發新一波新冠疫情，相關地區佔集團品牌銷售不足5%，加上集團門市目前主要以街舖為主，相信對集團銷售影響不大，其中今年首兩個月銷售維持雙位數增幅。

不過，丁水波透露，集團計劃未來逐漸加大商場舖比例，其中今年淨開200至300間店舖，將會有超過五成為商場舖；而未來每年相關店舖亦會增加100至200間。

特步首席財務官楊鷺彬補充指，集團預計今年上半年主品牌收入可按年增長35%至40%，期內零售流水目標增長超過30%；全年利潤率料可達12%。受越南供應鏈影響，Palladium及K-SWISS今年銷售增長預計可達20%至30%，年內虧損料與去年相若、控制在9000萬元至1億元（人民幣，下同）之間。

至於Saucony、Merrell品牌方面，今年目標銷售增長為50%或以上，全年虧損則冀控制於5000萬元以內。楊鷺彬透露，集團計劃明年下半年開展Saucony加盟店經營模式，相信屆時將會錄得收益；預計2025年收益露達12億元。整體而言，集團相信全年收入升幅將不會低於去年，目標增長25%至30%。

 

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