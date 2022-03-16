證監會發稿指，因應英皇證券(香港)及英皇期貨沒有遵守有關打擊洗錢及恐怖分子資金籌集的監管規定，因此作出譴責，並處以540萬元罰款。根據該會的調查發現，英皇證券及英皇期貨在2016年12月1日至2017年12月10日期間分別例行地處理了732項及32項第三者資金轉帳，合共約10.5億元及1760萬元，但沒有妥善地審查這些轉帳是否合理。資料顯示，兩間公司均為上市公司英皇證券集團（0717）旗下。
儘管英皇的政策規定，客戶需就第三者資金轉帳提供充分的理據，但部分客戶轉帳在沒有解釋理由的情況下，仍然獲得批准。就有提供理由的轉帳而言，英皇的員工亦依賴客戶提供的資料，並沒有作出查詢或要求他們提供證明文件核實。即使客戶需要解釋他們與第三者的關係，但英皇的政策沒有規定他們提供文件作為佐證。同時，某些客戶要求的第三者資金轉帳出現預警跡象，英皇亦未能識辨可疑的轉帳及作出適當的查詢。因此，該行沒有實施充足而有效的政策和程序，以減低與第三者存款及付款相關的洗錢及恐怖分子資金籌集風險。
該會認為，英皇的行為違反了《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集條例》、《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集指引》和《操守準則》。其更考慮到，英皇以散漫的態度處理客戶的第三者資金轉帳；加上認為有需要向市場傳遞具阻嚇力的強烈訊息，以示有關打擊洗錢／恐怖分子資金籌集的缺失不可接受；同時英皇採取了補救行動，以加強其處理第三者資金轉帳的內部監控措施及系統，亦與證監會合作解決證監會的關注事項，過往並無因有關打擊洗錢／恐怖分子資金籌集的缺失，而遭受證監會紀律處分的紀錄等因素，因此作出紀律處分。
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