彭博社引述消息人士表示，證監會原則上同意擴展跨境理財通，至本港數百家持牌經紀商，但須符合申請和其他要求，不過措施需要得到內地監管部門批准。跨境理財通在去年10月開展業務，目前只有銀行可以參加。證監會發言人拒絕向彭博社置評。
根據現行規則，持有證監會證券交易牌照（1號牌）的香港零售或私人銀行，可以參與跨境理財通，截至1月27日，分別有23間和19間本港銀行，參與南向通和北向通業務。券商方面，截至去年底本港有1487間公司持有1號牌，包括經紀及資產管理公司。截至去年底，有2.17萬名個人投資者參與跨境理財通，包括內地投資者7751人，港澳投資者13956人，涉及相關資金跨境匯劃5855筆，金額為4.86億元人民幣。
目前香港券商目前被禁止在中國內地分銷和招攬客戶，為參與理財通需要克服的障礙，立法會議員（商界三）嚴剛表示，希望推動香港與內地建立資格和牌照互認，幫助經紀商參與跨境理財。交銀國際（3289）董事長、立法會選委界譚岳衡則指，在疫情消退後，全面恢復跨境流動時，可能會開始就此事進行任何深入討論。
香港投資基金公會行政總裁黃王慈明歡迎擴大計劃，不過計劃目前還要改進。計劃目前只容許銀行提供中低風險產品，期望可增加產品範圍，以提升投資組合構建和分散投資。另外，銀行只為進行「只執行模式」，禁止銀行提供投資建議，不過不少內地投資者首次進行地投資，這些投資者需要獲得建議。
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