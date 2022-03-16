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華潤置地2月合同銷售額按年跌44%

華潤置地（1109）公布，2月集團實現總合同銷售金額約98.1億元（人民幣．下同），總合同銷售建築面積約61.37萬平方米，分別按年減少44%及44.4%。投資物業實現租金收入約17.6億元，按年增長27.4%。

今年首兩個月，集團合同銷售金額約250.7億元，總合同銷售建築面積約168.59萬平方米，分別按年減少39.9%及26.4%。累計投資物業實現租金收入約34.8億元，按年增長26.6%。

華潤置地全日收報34.7港元，急升11.94%。

 

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