今年首兩個月，集團合同銷售金額約250.7億元，總合同銷售建築面積約168.59萬平方米，分別按年減少39.9%及26.4%。累計投資物業實現租金收入約34.8億元，按年增長26.6%。

華潤置地全日收報34.7港元，急升11.94%。

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