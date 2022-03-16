國際文傳電訊社(IFX)報道，俄羅斯外長拉夫羅夫(LAVROV)表示，雙方接近就與烏克蘭的中立地位和安全保障協議中的一些措辭達成一致。道期現升0.891%；標期現升1.1%；納期現升1.71%。
拉夫羅夫表示，「正在認真討論關於烏克蘭的中立地位以及安全保障。這是總統普京在2月的新聞發布會上所說的：任何可接受的變化、任何烏克蘭和所有國家都可接受的的安全保障，但不包括北約的擴大」。
拉夫羅夫表示，「這是談判中正在討論的內容。有絕對具體的措辭，在我看來，雙方接近就這些措辭達成一致」。
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