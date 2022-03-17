PCAOB發聲明前 據報中國擬就審計作出讓步

PCAOB還表示，仍在與中方保持「積極接觸」，以期解決雙方在適用於所有在美上市公司的檢查要求上長期存在的分歧。

PCAOB聲明稱，「PCAOB必須能夠完全檢查和調查這些會計師事務所」，「所有上市公司的審計機構都必須遵守相同的規則」。

中國國務院金融穩定發展委員會周三稱中美雙方監管機構已取得積極進展，正在致力於形成具體合作方案。

其他報道

據報俄羅斯及中國正在研究替代SWIFT支付系统的方案

滬深三大指數高開 人行淨投放700億人民幣

恒指今早高開1343點 科指升10% 齊升穿10天線逼近20天線

美日貨幣政策分化 日圓貶值見6年最弱

金管局：即時上調基本利率至0.75厘

港股ADR升1370點 夜期高水1039點 重上21100點 美期亞股上升

道指升518點 3日累升1118點 見1個月收市新高

市場料未來兩次議息會加息75基點 5月或加50基點

聯儲局加息25基點 暗示每次開會都加息 有需要可加快收緊政策

金管局將基本利率上調至0.75%

王冠一「2022黃金、罐頭、鎖」視像研討會

日期：2022年3月22日 (星期二)

時間：下午7:30 – 8:30 (HKT)

售價：HK$450

「王冠一Patreon平台」及王道財經會員優惠價：$400

立即參加：https://link.mingpao.com/72740.htm

截止日期：2022年3月21日(星期一)下午6:00(HKT)

方式：以Zoom視像會議進行

*視像研討會一經報名將不設退款及免費重溫服務

合辦：明報財經 及 王道財經