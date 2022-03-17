在美國公眾公司會計監督委員會(PCAOB)發聲明堅持對中概股審計需完全開放前，英國《金融時報》引述消息報道，為解決可能導致中概股被除牌的審計僵局，中國準備在披露企業審計信息方面做出讓步。
報道指，該計劃或讓一些在美國上市的中國公司能夠向美國監管機構提供一些審計信息，計劃中將澄清哪些信息可以在海外披露，哪些信息不能在海外披露。
報道引述消息指，中國金融監管機構還計劃對一項禁止海外監管機構在中國進行調查的法律加以澄清。針對哪些財務審計信息可能在海外披露，中國打算為企業和審計機構建立「紅綠燈」制度。
中國證監會和美國證券交易委員會均未回覆《金融時報》的置評請求。
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