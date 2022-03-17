余偉文指，參考以往的經驗，港元拆息未必會立即跟隨美元拆息上調，滯後的幅度取決於本地市場港元資金供求的情況。銀行息率方面，銀行會就本身的資金成本結構作出商業決定。

余偉文指，近日，環球金融市場非常波動，香港也難免受到影響。在市況波動的時候，市民應提高警覺，並小心管理風險。環顧全球，不論是地緣政治、宏觀經濟以及疫情發展，也充滿着風險和變數。除了對金融市場的影響外，這些因素亦可能會影響美聯儲往後考慮美國加息的步伐及幅度和其他相關的政策包括縮表，以及其他央行的政策取向。金管局會繼續密切監察市場情況，維持香港金融及貨幣體系穩定。

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