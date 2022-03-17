James Stavridis撰文指，俄羅斯的錢在一點點花完。戰爭是非常昂貴的，尤其是當硬通貨來源因西方制裁而枯竭時。普京所依賴的很大一部分資金，即超過6000億美元的儲備金，已經被西方機構凍結。

James Stavridis指，據報俄羅斯每天出動200架次噴氣式飛機，這需要大量燃料和備件，鑒於制裁，它們將越來越難以獲得。烏克蘭聲稱已經擊落超過50架戰機，它們的單價在2000萬至5000萬美元之間。最近一項估計表明，這場戰爭的成本每天高達數十億美元，按照這個速度，普京在失去公眾支持之前大概就已經無錢可用了。

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