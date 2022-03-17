moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 企業天地 創科新經濟 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 卓越財經大獎2022

即時財經新聞

前北約最高指揮：俄入侵每日成本數十億 普京失公眾支持前將用盡

美國退役海軍上將，前北約盟軍最高指揮官James Stavridis於彭博社撰文，分析俄羅斯入侵烏克蘭的情況，目前戰爭的成本每天高達數十億美元，認為普京在失去公眾支持之前大概就已經無錢可用了。 

James Stavridis撰文指，俄羅斯的錢在一點點花完。戰爭是非常昂貴的，尤其是當硬通貨來源因西方制裁而枯竭時。普京所依賴的很大一部分資金，即超過6000億美元的儲備金，已經被西方機構凍結。

James Stavridis指，據報俄羅斯每天出動200架次噴氣式飛機，這需要大量燃料和備件，鑒於制裁，它們將越來越難以獲得。烏克蘭聲稱已經擊落超過50架戰機，它們的單價在2000萬至5000萬美元之間。最近一項估計表明，這場戰爭的成本每天高達數十億美元，按照這個速度，普京在失去公眾支持之前大概就已經無錢可用了。 

其他報道

金管局余偉文：港元拆息上調或滯後 銀行息率視乎成本結構決定

PCAOB發聲明前 據報中國擬就審計作出讓步

美國堅持中概股審計需完全開放 與中方保持「積極接觸」

據報俄羅斯及中國正在研究替代SWIFT支付系统的方案

滬深三大指數高開 人行淨投放700億人民幣

恒指今早高開1343點 科指升10% 齊升穿10天線逼近20天線

美日貨幣政策分化 日圓貶值見6年最弱

金管局：即時上調基本利率至0.75厘

港股ADR升1370點 夜期高水1039點 重上21100點 美期亞股上升

道指升518點 3日累升1118點 見1個月收市新高

市場料未來兩次議息會加息75基點 5月或加50基點

聯儲局加息25基點 暗示每次開會都加息 有需要可加快收緊政策

金管局將基本利率上調至0.75%

 

王冠一「2022黃金、罐頭、鎖」視像研討會 

日期：2022年3月22日 (星期二)

時間：下午7:30 – 8:30 (HKT)

售價：HK$450

「王冠一Patreon平台」及王道財經會員優惠價：$400

立即參加：https://link.mingpao.com/72740.htm

截止日期：2022年3月21日(星期一)下午6:00(HKT)

方式：以Zoom視像會議進行

*視像研討會一經報名將不設退款及免費重溫服務

合辦：明報財經 及 王道財經