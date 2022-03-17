中國最大的女鞋零售商百麗時尚集團，已申請在香港IPO，根據港交所網站的上市前文件，美國銀行和摩根士丹利是擬議發行的聯席保薦人。彭博社引述消息指，擬集資10億美元。
該公司由亞洲投資公司高瓴資本、中國私募股權公司鼎暉投資和百麗管理層所有，品牌包括百麗(BELLE)、思加圖(STACCATO)、他她(TATA)和百思圖(BASTO)。
百麗曾在香港交易，但於2017年私有化，收購財團後來分拆百麗運動服部門單獨上市。
文件顯示，以2020年零售額計，以11.2%的市場份額位居中國時尚鞋履市場第一，且相對於第二名的5.5%市場份額遙遙領先。
其他報道
前北約最高指揮：俄入侵每日成本數十億 普京失公眾支持前將用盡
恒指今早高開1343點 科指升10% 齊升穿10天線逼近20天線
港股ADR升1370點 夜期高水1039點 重上21100點 美期亞股上升
聯儲局加息25基點 暗示每次開會都加息 有需要可加快收緊政策
王冠一「2022黃金、罐頭、鎖」視像研討會
日期：2022年3月22日 (星期二)
時間：下午7:30 – 8:30 (HKT)
售價：HK$450
「王冠一Patreon平台」及王道財經會員優惠價：$400
立即參加：https://link.mingpao.com/72740.htm
截止日期：2022年3月21日(星期一)下午6:00(HKT)
方式：以Zoom視像會議進行
*視像研討會一經報名將不設退款及免費重溫服務
合辦：明報財經 及 王道財經