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百麗時尚申請香港IPO 擬籌10億美元

中國最大的女鞋零售商百麗時尚集團，已申請在香港IPO，根據港交所網站的上市前文件，美國銀行和摩根士丹利是擬議發行的聯席保薦人。彭博社引述消息指，擬集資10億美元。

該公司由亞洲投資公司高瓴資本、中國私募股權公司鼎暉投資和百麗管理層所有，品牌包括百麗(BELLE)、思加圖(STACCATO)、他她(TATA)和百思圖(BASTO)。

百麗曾在香港交易，但於2017年私有化，收購財團後來分拆百麗運動服部門單獨上市。

文件顯示，以2020年零售額計，以11.2%的市場份額位居中國時尚鞋履市場第一，且相對於第二名的5.5%市場份額遙遙領先。

 

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