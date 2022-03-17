該公司由亞洲投資公司高瓴資本、中國私募股權公司鼎暉投資和百麗管理層所有，品牌包括百麗(BELLE)、思加圖(STACCATO)、他她(TATA)和百思圖(BASTO)。

百麗曾在香港交易，但於2017年私有化，收購財團後來分拆百麗運動服部門單獨上市。

文件顯示，以2020年零售額計，以11.2%的市場份額位居中國時尚鞋履市場第一，且相對於第二名的5.5%市場份額遙遙領先。

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