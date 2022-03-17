港元現報7.821元貶值14點子，曾貶值最多23點子，報7.8219元，亦曾升值最多29點子，報7.8167元，是3月7日7.8134元後最強。

短線拆息方面，隔夜HIBOR升1.05點子至0.05768%；1星期HIBOR升0.13點子至0.08583%；2星期HIBOR升0.11點子至0.12881%。

中長線拆息方面，3個月期HIBOR升1.46點子至0.59024%；6個月期HIBOR升4.42點子至0.9372%；12個月期HIBOR升4.32點子至1.4556%。

美元指數現報98.333貶值0.285點或0.29%。

美元1個月期LIBOR報0.44143%，港元1個月期HIBOR減美元1個月期LIBOR的利差為-0.1567%，終止連續7日收窄，利差是2022年3月11日後最高，當日差距為-0.1431%

對上一次終止連續7日收窄，是2022年3月07日，當日利差報-0.0702%。

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