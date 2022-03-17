路透社引述智利項研究顯示，科興疫苗預防3至5歲兒童感染Omicron新冠病毒變體的有效率為38.2%。
該研究結果與早期研究有明顯差異，後者顯示科興疫苗預防6至16歲兒童感染的有效率為74.5%，當時的病毒主要變體是Delta。
智利的研究還顯示，科興疫苗預防入院風險的有效率達64.6%，預防新冠相關的ICU重症的有效率為69%。
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