研究結果，尚未經過同行評審。

該研究結果與早期研究有明顯差異，後者顯示科興疫苗預防6至16歲兒童感染的有效率為74.5%，當時的病毒主要變體是Delta。

智利的研究還顯示，科興疫苗預防入院風險的有效率達64.6%，預防新冠相關的ICU重症的有效率為69%。

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