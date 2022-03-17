金管局總裁余偉文發文，回答多個美國加息及環球金融局勢對香港金融穩定及貨幣市場影響。
余偉文稱，大家不用過分擔心烏克蘭局勢對本港經濟的直接影響。俄羅斯和烏克蘭分別僅佔本地2021年貨物出口的0.78%和0.05%，對本港出口和經濟增長的影響有限。通脹方面，能源在本地消費物價指數的開支權數只佔約3%，就算未來國際能源價格進一步上升，對香港通脹的影響也比較溫和。另外，香港銀行體系對俄羅斯的風險敞口也很小（佔銀行業資產只有約0.01%）。
余偉文稱，港元匯率穩定，未察覺資金流動出現異常情況，亦無跡象顯示有大規模沽空或衝撃港元。
他又指，留意到市場有評論指銀行體系總結餘下降至若干水平，港元拆息便會向上拉升。雖然銀行體系總結餘是反映銀行體系流動性的重要指標，但港元拆息是否上升並不完全取決於總結餘的特定水平，因為每個加息周期的情況及市場因素都或有不同，不可一概而論。
樓宇按揭方面，他指，銀行會因應本身的資金成本結構及其他有關的考慮，決定是否調整銀行存款及按揭息率、何時調整，以及調整的幅度。不少住宅樓宇按揭息率以一個月期限的港元拆息為基準，而近月有關的港元拆息有緩緩向上的趨勢。因此，市民在作出置業、按揭或其他相關的決定時，必須小心評估及管理有關風險。值得留意的是，利率並非影響香港樓市發展的唯一因素，其他重要的因素包括疫情及經濟發展、房屋供應和市場氣氛等。
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