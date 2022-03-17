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恒指半日升1163點 2日累升2835點 北水第17日流入

美國加息美股升，港股亦延續昨日升勢，恒指今早高開1343點，高位升1384點，低位升699點，半日高低波幅685點。恒指2日累升2835.89點。

恒指半日升1163點或5.79%，報21250點，成交金額1766億元；國指升432點或6.28%，報7321點。恒生科技指數收報4552點，升7.29%。

藍籌64隻升，2隻下跌，0隻無升跌。碧桂園（2007）升22.17%，收報5.29元，是升幅最大的藍籌，吉利（0175）跌1.37%，收報11.48元，是跌幅最大的藍籌。

阿里巴巴（9988）、騰訊（0700）、匯控（0005）貢獻恒指較多。吉利（0175）、信義光能（0968）、恒安（1044）拖累大市。

恒生科技指數成份股30隻升，0隻下跌。升幅最大的是明源雲（0909）收報13.1元，升51.62%；跌幅最大的是商湯（0020）收報6.46元，升1.57%。

恒指升穿10天線(20508.58點)受制於20天線(21835.93點)；科指升穿10天線(4277.28點)受制於20天線(4726.78點)。

北水南下合計淨流入13.87億元，較上日減少82.38%，連續第17日流入，累計流入554.37億元，對上一次連續17日淨流入是2022年2月7日。南水北上合計淨流入31.81億元人民幣，終止連續8日流出。

恒指曾升最多6.89%，高見21471.55點，是3月4日22017.94點後最高。暫連升2日，累計升2835.89點。科指曾升最多11.59%，高見4735.01點，是3月4日4803.8點後最高。暫連升2日，累計升1080.37點，對上一次連升2日是3月10日。國指曾升最多8.21%，高見7455.24點，是3月8日7478.09點後最高，連升2日，累計升1197.92點。

多間公司公布業績，績前表現如下，長和（0001）收報55元，升4.27%。長實集團（1113）收報49.9元，升3.53%。中國電信（0728）收報2.96元，升2.78%。中國平安（2318）收報54.3元，升8.49%。李寧（2331）收報62.5元，升7.94%。光大控股（0165）收報7.9元，升5.05%。

李寧（2331）：美國海關聲明指控不實及誤導 未發現供應商有強迫勞動行為。收報62.5元，升7.94%。

金蝶國際（0268）去年虧損收窄一成至3.02億人幣 不派息。收報17.06元，升9.22%。

新秀麗（1910）去年虧轉盈賺1.1億 不派息。收報16.24元，升18.2%。

嗶哩嗶哩（9626）擬爭取自願轉換至在聯交所主板雙重主要上市收報207.2元，升15.3%。

卓能（0131）中期虧損擴大至1.16億 息1.5仙。收報2.32元，無升跌。

匯控（0005）計劃再關閉英國69間分行。收報51.5元，升4.67%。

華潤置地（1109）2月合同銷售額按年跌44%。收報35.95元，升3.6%。

華領醫藥（2552）去年虧損收窄至3.3億人幣 不派息。收報2.9元，升11.54%。

證監會：英皇證券、期貨未遵守反洗錢等規定 遭譴責及判罰540萬。兩間公司均為上市公司英皇證券集團（0717）旗下。收報0.059元，無升跌。

特步（1368）：今年首兩個月銷售錄雙位數升幅 料全年增長最多可達30%。收報11.14元，升11.4%。

電能（0006）去年純利按年增0.1% 息2.4元。收報50.4元，升1.41%。

長建（1038）去年股東應佔溢利增3%至75億 末期息1.81元。收報51.2元，升2.09%。

莎莎（0178）加入foodpanda mall 首階段20間分店試行。收報1.38元，升6.15%。

破頂股表現

破頂股包括，東方海外（0316）創上市新高，見241.8元，收報233.6元，升1.74%。

破底股方面

破底股包括，聯眾（6899）創上市新低，見0.19元，收報0.215元，跌2.71%；三葉草生物（2197）創上市新低，見5.6元，收報5.95元，跌2.14%；康特隆（1912）創上市新低，見0.12元，收報0.14元，升7.69%；冠均國際（1629）創上市新低，見0.285元，收報0.285元，跌9.52%；專業旅運（1235）見52周低0.17元，收報0.18元，跌0.55%；米格國際（1247）見52周低0.31元，收報0.32元，跌8.57%；米蘭站（1150）見52周低0.172元，收報0.2元，升5.82%；宏光（6908）見52周低5元，收報5.07元，跌7.48%；耐世特（1316）見52周低4.4元，收報4.68元，跌10.69%；冠忠巴士（0306）見52周低1.55元，收報1.56元，跌7.14%；國際娛樂（1009）見52周低0.255元，收報0.255元，無升跌；德林國際（1126）見52周低2.05元，收報2.05元，跌2.38%；彩星集團（0635）見52周低0.69元，收報0.75元，升4.17%。

異動股

上升異動股，包括，明源雲（0909）收報13.1元，升51.62%；融創（1918）收報5.8元，升47.58%；復銳醫療（1696）收報8.43元，升38.65%；龍光地產（3380）收報2.26元，升37.8%；融創服務（1516）收報5.18元，升33.16%；易居企業（2048）收報1.23元，升32.26%；新城發展（1030）收報3.74元，升32.16%；時代中國（1233）收報2.53元，升31.09%；萬國數據（9698）收報36.3元，升28.27%；雅生活服務（3319）收報13.06元，升27.54%。

下跌異動股，包括，耐世特（1316）見52周低4.4元，收報4.68元，跌10.69%；冠均國際（1629）創上市新低，見0.285元，收報0.285元，跌9.52%；米格國際（1247）見52周低0.31元，收報0.32元，跌8.57%；翠華控股（1314）收報0.202元，跌8.18%；維太創科（6133）收報0.214元，跌8.15%；宏光（6908）見52周低5元，收報5.07元，跌7.48%；中國水業集團（1129）收報0.25元，跌7.41%；南方通信（1617）收報0.088元，跌7.37%；艾德韋宣（9919）收報1.29元，跌7.19%；冠忠巴士（0306）見52周低1.55元，收報1.56元，跌7.14%。

 

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