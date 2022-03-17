中升控股（0881）公布，截至去年底止全年收入為1751億元人民幣（下同），按年增長18%；股東應佔溢利83.29億元，升50.3%，每股盈利3.56元，末期息每股派0.84港元。
期內中升新車銷量為528,154台，按年增長5.5%；當中豪華品牌新車銷量為299,305台，升8.7%。二手車交易量為139,413台，按年增長30.2%。
去年全年新車銷售收入為1425億元，按年增長13.5%。售後及精品業務245億元，增21%。二手車銷售收入錄81.32億元，升2.1倍。
中升中午收報53.15元，升5.%。
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