文章日期：2022年3月17日 20:51
美國首次申領失業救濟人數比預期少。在截至3月12日當周，首次申領失業救濟人數按周減少1.5萬人，總數降至21.4萬人，申領人數低於分析師預期的22萬人。
在截至3月5日當周，持續申領失業救濟人數降至141.9萬，預期為148.5萬人，按周減少7.1萬人。
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