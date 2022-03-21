港元拆息個別發展。與樓按相關的一個月HIBOR終止2連升，跌0.24點子至0.2897%，是3月17日後最低，當日報0.2847%。
港元現報7.8251元貶值6點子，曾貶值最多10點子，報7.8255元，亦曾升值最多16點子，報7.8229元。
短線拆息方面，隔夜HIBOR跌0.29點子至0.05327%；1星期HIBOR跌0.02點子至0.08786%；2星期HIBOR升1.61點子至0.17411%。
中長線拆息方面，3個月期HIBOR升0.81點子至0.60696%；6個月期HIBOR升1.55點子至0.97351%；12個月期HIBOR升2.61點子至1.51601%。
美元指數現報98.262升值0.029點或0.03%。
美元1個月期LIBOR報0.44657%，港元1個月期HIBOR減美元1個月期LIBOR的利差為-0.1569%，終止連續2日擴闊，利差是2022年3月17日後最低，當日差距為-0.1639%。
對上一次終止連續2日擴闊，是2022年3月08日，當日利差報-0.0793%。
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