特首林鄭月娥稱，將從4月1日起，取消航班禁令。首階段為完成接種疫苗2針的香港居民、需持48小時核酸檢測證明、已訂7晚酒店，機場檢測呈陰性後將獲14天檢疫令，乘坐專車往酒店，期間每日需進行快測。第5天做核酸檢測以確定沒感染，並於第6及7天快測陰性，可離開檢疫酒店，之後在家隔離，另於第12天做核酸檢測；或可選擇留在酒店，第12日進行檢測，第14日完成隔離。