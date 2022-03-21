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恒指半日倒跌18點 恒指科指20天線得而復失 北水連續第2日流入

烏克蘭拒絕俄羅斯要求其軍隊放下武器並離開馬里烏波爾市的要求，油價上升，美期亞股向下，恒指今早高開410點見半日新高，曾倒低位跌79點，半日高低波幅490點。

恒指半日跌18點或0.08%，報21394點，成交金額826億元；國指跌28點或0.38%，報7338點。恒生科技指數收報4485點，跌0%。

騰訊（0700）、美團（3690）、建行（0939）拖累大市。阿里巴巴（9988）、友邦（1299）、中移動（0941）貢獻恒指較多。

藍籌30隻升，34隻下跌，2隻無升跌。阿里健康（0241）升4.77%，收報4.83元，是升幅最大的藍籌，海底撈（6862）跌6.93%，收報12.9元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股19隻升，11隻下跌。升幅最大的是阿里健康（0241）收報4.83元，升4.77%；跌幅最大的是百度（9888）收報141.1元，跌5.56%。

恒指20天線(21563.89點)得而復失。科指20天線(4635.91點)得而復失。

北水南下合計淨流入14.98億元，較上日減少46.97%，連續第2日流入，累計流入43.22億元，對上一次連續2日淨流入是2月24日。南水北上合計淨流出38.55億元人民幣，終止連續2日流入。

特首：從4月1日起取消航班禁令，國泰（0293）創逾年半新高，見8.11元，收報7.79元，升0.78%。

國藥（1099）全年多賺7.9%，遜預期，末期息0.75元。收報17.84元，跌0.89%。

華融（2799）發盈喜，虧轉盈，賺3.7億人民幣。收報0.365元，升1.39%。

多間公司公布業績，績前表現如下，中華煤氣（0003）收報11.62元，升1.57%。華置（0127）收報2.36元，升0.85%。歌禮製藥（1672）收報5.29元，跌4.17%。丘鈦（1478）收報6.49元，升2.53%。

融信中國（3301）：核數師辭任，延遲刊發經審核年度業績。收報2.31元，跌5.71%。

俄鋁（0486）：澳洲禁入口俄羅斯氧化鋁、鋁礦石、鋁土礦。收報4.1元，跌3.76%。

中石化煉化（2386）少賺10%，末期息增派19%。收報3.75元，升4.46%。

金斯瑞（1548）去年虧損擴大至27億，不派息。收報25元，升2.04%。

UJU（1948）料去年純利按年大增6成。收報5.93元，升2.6%。

盈富基金（2800）或更換管理人，內媒︰一周內公布，恒生南方競逐(2022年3。收報21.58元，跌0.37%。

香港小輪（0050）去年多賺逾3.4倍，投資4000萬進軍醫美市場。收報7.36元，升3.08%。

紫金礦業（2899）去年淨利潤大增1.4倍，息20分人幣。收報11.18元，跌0.18%。

利福中國（2136）去年少賺32.6%，不派息。收報0.87元，跌3.33%。

海通國際（0665）發盈警，料去年純利按年跌約85%。收報1.55元，跌7.74%。

遠洋服務（6677）去年多賺70%，息9.3分人幣。收報3.76元，升2.17%。

麗新製衣（0191）料中期虧損收窄至少五成。收報3.53元，無升跌。

招商銀行（3968）按年多賺23%末期息增派兩成，不良貸款率跌穿1%。收報60.35元，跌1.71%。

鳳凰衛視（2008）去年虧損收窄至4.6億，不派息。收報0.365元，無升跌。

金利來（0533）去年多賺49%，息7仙。收報1.58元，升1.94%。

新奧（2688）去年多賺23.5%至77.55億人幣勝預期，末期息2.11元。收報115.2元，升16.42%。

堡獅龍（0592）18個月虧損略收窄至3.4億元，不派末期息。收報0.63元，跌5.97%。

麗新發展（0488）料中期虧損大幅收窄。收報3.62元，無升跌。

潤燃（1193）全年多賺24.1%，息1.27元。收報31.1元，升10.28%。

華大酒店（0201）去年虧轉盈，賺6600萬元，酒店收入急升54%。收報0.11元，跌1.79%。

登輝控股（1692）去年多賺2.2%，派息16仙。收報2.09元，升1.95%。

IFR：中電信（0728）計劃分拆公有雲業務上市。收報3元，跌0.99%。

諾輝健康（6606）去年虧損擴大至30.9億人幣，不派息。收報20.9元，跌2.79%。

破頂股表現

破頂股包括，蔚來集團（9866）創上市新高，見170元，收報164.5元，升9.67%；國泰（0293）創52周高，見8.11元，收報7.79元，升0.78%；中信國際電訊（1883）創52周高，見2.93元，收報2.89元，升1.4%。

破底股方面

破底股包括，時計寶（2033）創上市新低，見0.49元，收報0.55元，升3.77%；佳源國際（2768）見52周低1.81元，收報1.82元，跌3.7%；卓能（0131）見52周低2.15元，收報2.17元，跌9.96%；德林國際（1126）見52周低2.01元，收報2.01元，跌1.95%。

異動股

上升異動股，包括，BENG SOON MACHINERY（1987）收報0.37元，升32.14%；通達（0698）收報0.152元，升24.59%；明發（0846）收報0.315元，升21.15%；太平洋酒吧（8432）收報0.06元，升17.65%；中昌國際（0859）收報0.265元，升16.74%；縱橫遊（8069）收報0.35元，升16.67%；新奧能源（2688）收報115.2元，升16.42%；福森藥業（1652）收報1.04元，升14.29%；佳兆業健康（0876）收報0.082元，升13.89%。

下跌異動股，包括，易居企業（2048）平上市低位0.81元，收報0.99元，跌13.91%；陸慶（8052）平上市低位0.02元，收報0.02元，跌13.04%；嚐高美（8371）收報0.75元，跌12.79%；偉俊集團控股（1013）收報0.043元，跌12.24%；企展控股（1808）平上市低位0.03元，收報0.031元，跌11.43%；珠江鋼管（1938）收報0.255元，跌10.53%；英皇證券集團（0717）收報0.061元，跌10.29%；愛高集團（0328）平上市低位0.07元，收報0.079元，跌10.23%；21世紀教育（1598）收報0.45元，跌10%；卓能（0131）見52周低2.15元，收報2.17元，跌9.96%。

 

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