內地富豪劉永好家族旗下的物管業務新希望服務（3658）公布，截至去年12月底止，集團全年多賺51.1%錄1.66億元（人民幣，下同）。每股盈利為0.23元，擬派末期息每股0.071元。
集團去年收入達9.25億元，較2020年5.88億元，按年急升57.2%。按業務劃分，去年物業管理服務實現收入3.17億元，佔總收入34.3%，按年增加67.2%；非業主增值服務中收入按年升38.9%至2.34億元，佔總收入25.3%；商業運營服務實現收入則錄1.2億元，佔總收入13%，按年增加6.6%。另全年生活服務實現收入則達2.54億元，佔總收入27.4%，按年大幅增加1.16倍
截至去年底，集團簽約項目數量為160個，簽約樓面面積為2640萬平方米，按年增長約72.2%；集團在管項目數量為104個，在管樓面面積約為1620萬平方米，較2020年增加約58.3%。
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