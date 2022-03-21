moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 企業天地 創科新經濟 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 卓越財經大獎2022

即時財經新聞

新希望服務去年賺1.66億人幣 派末期息每股0.071元

內地富豪劉永好家族旗下的物管業務新希望服務（3658）公布，截至去年12月底止，集團全年多賺51.1%錄1.66億元（人民幣，下同）。每股盈利為0.23元，擬派末期息每股0.071元。

集團去年收入達9.25億元，較2020年5.88億元，按年急升57.2%。按業務劃分，去年物業管理服務實現收入3.17億元，佔總收入34.3%，按年增加67.2%；非業主增值服務中收入按年升38.9%至2.34億元，佔總收入25.3%；商業運營服務實現收入則錄1.2億元，佔總收入13%，按年增加6.6%。另全年生活服務實現收入則達2.54億元，佔總收入27.4%，按年大幅增加1.16倍

截至去年底，集團簽約項目數量為160個，簽約樓面面積為2640萬平方米，按年增長約72.2%；集團在管項目數量為104個，在管樓面面積約為1620萬平方米，較2020年增加約58.3%。

 

其他報道

華虹半導體擬發新股於上海科創板上市

富通保險去年保費收入升近20% 排名11位

恒指半日倒跌18點 恒指科指20天線得而復失 北水連續第2日流入

華人置業去年轉虧 蝕35.14億 不派息 集團仍持2.3億股恒大股份

麥當勞向3萬基層家庭捐300萬元餐券

滬深三大指數半日向上 上證微升0.02%

白宮據報將就制裁俄羅斯問題與能源和銀行等行業的公司會面

特首：從4月1日起取消航班禁令 國泰創逾年半新高

港元拆息個別發展 1個月HIBOR終止2連升 跌至0.2897%

WSJ：台積電加入制裁 俄羅斯科技、武器等發展勢受阻

恒大系稱停牌待發內幕消息公告

國藥全年多賺7.9% 遜預期 末期息0.75元

Ferretti 擬集資3.47億 31日上市

 

王冠一「2022黃金、罐頭、鎖」視像研討會 

日期：2022年3月22日 (星期二)

時間：下午7:30 – 8:30 (HKT)

售價：HK$450

「王冠一Patreon平台」及王道財經會員優惠價：$400

立即參加：https://link.mingpao.com/72740.htm

截止日期：2022年3月21日(星期一)下午6:00(HKT)

方式：以Zoom視像會議進行

*視像研討會一經報名將不設退款及免費重溫服務

合辦：明報財經 及 王道財經