期內攝像頭模組及指紋識別模組的銷售數量分別上升約22.1%和約24.6%，其中3200萬像素及以上的高端攝像頭模組產品的銷售數量佔攝像頭模組產品總銷售數量的比例，由去年的約24.2%提升約7.5個百分點至約31.7%，略高於年初訂立的發展目標。但受與新晉客戶合作階段之影響，800萬像素及以下的攝像頭模組佔攝像頭模組產品總銷售數量的比例由去年的約28.7%上升至約34.6%，令去年攝像頭模組的平均銷售單價由2020年的約38.72元同比下跌約9.1%至35.21元。

去年的毛利率約為9.4%，較2020年的約10.2%下跌約0.8個百分點，當中以下半年跌幅較大，主要因為於2021年下半年，新型冠狀病毒疫情變種肆虐，對消費者購買能力形成持續衝擊，導致應用安卓系統的高端智能手機出貨不達預期，間接導致高端攝像頭模組產品應用與銷售不佳，影響了攝像頭模組的平均銷售單價與附加值。

此外，指紋識別模組升級放緩，傳統的電容式指紋識別模組和光學式屏下指紋識別模組的原材料價格明顯下降，令得產品平均 銷售單價下跌明顯，且競爭更趨激烈，對指紋識別模組產品的毛利率形成較大衝擊；集團繼續積極拓展應用於IoT和車載的攝像頭模組的業務，但因該產品處於發展初期尚未形成規模效益；以及集團位於中國的主要運營基地的最低工資及社保繳納基數；均於2021年下半年有所提升導致用工成本上升。

公司表示，今年將努力達至以下目標，包括手機攝像頭模組銷售數量較上年度實現雙位數以上的增長；其他領域攝像頭模組銷售數量增長不低於100%；以及指紋識別模組銷售數量按年增長不低於20%。

丘鈦科技中午收報6.49元，升2.5%。

其他報道

富通保險去年保費收入升近20% 排名11位

恒指半日倒跌18點 恒指科指20天線得而復失 北水連續第2日流入

華人置業去年轉虧 蝕35.14億 不派息 集團仍持2.3億股恒大股份

麥當勞向3萬基層家庭捐300萬元餐券

滬深三大指數半日向上 上證微升0.02%

白宮據報將就制裁俄羅斯問題與能源和銀行等行業的公司會面

特首：從4月1日起取消航班禁令 國泰創逾年半新高

港元拆息個別發展 1個月HIBOR終止2連升 跌至0.2897%

WSJ：台積電加入制裁 俄羅斯科技、武器等發展勢受阻

恒大系稱停牌待發內幕消息公告

國藥全年多賺7.9% 遜預期 末期息0.75元

Ferretti 擬集資3.47億 31日上市

深三大指數今早高開 人行開展300億元人民幣逆回購

恒指高開410點 恒指科指升穿20天線 阿里升6.56%

恒大、恒汽、恒大物業齊停牌

華融發盈喜 虧轉盈 賺3.7億人民幣

港股ADR升600點 夜期高水698點 美期跌亞股個別發展

融信中國：核數師辭任 延遲刊發經審核年度業績

俄鋁：澳洲禁入口俄羅斯氧化鋁、鋁礦石、鋁土礦

港府據報擬取消美英9國禁飛令 抵港人士隔離期減至7日