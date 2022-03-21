丘鈦科技（1478）公布，截至去年底止全年收入約為186.6億元人民幣 （下同），較2020度增長約7.3%，主要受惠攝像頭模組銷售數量按年增長約22.1%。去年全年盈利錄8.6億元，按年增長約2.7%；每股基本盈利0.732元，不派息。
期內攝像頭模組及指紋識別模組的銷售數量分別上升約22.1%和約24.6%，其中3200萬像素及以上的高端攝像頭模組產品的銷售數量佔攝像頭模組產品總銷售數量的比例，由去年的約24.2%提升約7.5個百分點至約31.7%，略高於年初訂立的發展目標。但受與新晉客戶合作階段之影響，800萬像素及以下的攝像頭模組佔攝像頭模組產品總銷售數量的比例由去年的約28.7%上升至約34.6%，令去年攝像頭模組的平均銷售單價由2020年的約38.72元同比下跌約9.1%至35.21元。
去年的毛利率約為9.4%，較2020年的約10.2%下跌約0.8個百分點，當中以下半年跌幅較大，主要因為於2021年下半年，新型冠狀病毒疫情變種肆虐，對消費者購買能力形成持續衝擊，導致應用安卓系統的高端智能手機出貨不達預期，間接導致高端攝像頭模組產品應用與銷售不佳，影響了攝像頭模組的平均銷售單價與附加值。
此外，指紋識別模組升級放緩，傳統的電容式指紋識別模組和光學式屏下指紋識別模組的原材料價格明顯下降，令得產品平均 銷售單價下跌明顯，且競爭更趨激烈，對指紋識別模組產品的毛利率形成較大衝擊；集團繼續積極拓展應用於IoT和車載的攝像頭模組的業務，但因該產品處於發展初期尚未形成規模效益；以及集團位於中國的主要運營基地的最低工資及社保繳納基數；均於2021年下半年有所提升導致用工成本上升。
公司表示，今年將努力達至以下目標，包括手機攝像頭模組銷售數量較上年度實現雙位數以上的增長；其他領域攝像頭模組銷售數量增長不低於100%；以及指紋識別模組銷售數量按年增長不低於20%。
丘鈦科技中午收報6.49元，升2.5%。
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