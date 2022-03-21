特首林鄭月娥今早於記者會上宣布，由4月21日起分3階段放寬社交措施，包括第一階段可恢復堂食至晚上10時，每桌可放寬至4人。在第二階段，堂食可至午夜12時，每桌可放寬至8人。第三階段則再放寬顧客人數。
受消息帶動，餐飲股半日錄得升幅，當中包括：敘福樓集團（1978）升近9%至10日高位，報0.97元；翠華控股（1314）升7%，報0.214元；稻香控股（0573）升4.8%，報0.88元；譚仔國際（2217）升4.7%，報2.68元；太興集團（6811）升近8%，報1.23元；大家樂集團（0341）升6.22%，報12.98元；大快活集團（0052）升3.52%，報15.3元。
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