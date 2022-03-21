不過王良指，今年首季各項存貸款指標仍保持穩定，在原來預算以來，長期經營亦可保持穩定，內地經濟目標5.5%，政府加強財政和貨幣政策，預計全國貸款規模增加20萬億元人民幣（下同），該行預期在保持存款和貸款增量上沒有問題。他們將繼續增加零售貸款增長，致力保持貸款成本穩定，保持息差穩定。另外，上周金穩委會議後資本市場回復，相信下行趨勢暫時穩定，有利基金銷售，同時也會加強保險理財配置，對全年增長趨勢有信心。

董事長繆建民表示，今年首季宏觀經濟延續第四季放緩，加上新冠肺炎疫情聚集性爆發，防控措施加強，預期首季是銀行全年最困難的季度。不過他指中國財政和貨幣政策加強的空間較大，各項經濟政策實施較早，固定投資首兩個月已有好轉，有信心全年可保持合理營收增長。

雖然銀行不良貸款率整體下降至0.91%，但房地產不良貸款率按年上升1.16個百分點至1.39%。副行長兼首席風險官朱江濤表示，截至去年底，承擔信用風險的對房地產企業貸款餘額為5114億元，較去年初增172億元，該部分不良貸款率上升與房地產行業整體風險上升變化一致。

朱江濤認為，今年房地產風險仍在上升和釋放，行業性不良率仍會進一步上升，何時見頂可觀察一手和二手銷售情况，該行會加強信貸客戶選擇和管理，將不良率控制在可接受區間。副行長汪建中表示，今年按揭貸款因為房地產預期和疫情上升，增長較為困難，該行現時加強營銷力度，提供較優惠定價，以保持貸款金額規模。

朱江濤又指，不由銀行承擔信用風險的對房地產企業貸款，包括代銷的理財產品，涉及違約資產包括華夏幸福和恒大（3333），前者已經開始債務重組，後者則已與項目管理人溝通，項目對應可售現價和債券可售貨值充足對融資覆蓋比例非常充分，目前政府已經屆入有初部管理的方案。

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