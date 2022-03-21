微軟(美：MSFT)旗下搜索引擎Bing表示，中國有關政府部門要求將其自動搜索建議功能(auto-suggest function)暫停7天，是繼去年12月以來第2次暫停相關功能。內地網民於星期六首先發現該功能暫停。
Bing為在中國唯一的主要外國搜索引擎，有關舉措反映中國正加強監管技術平台和演算法。
微軟及Bing均未沒有評論及說明暫停原因。
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