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中國要求微軟Bing暫停自動搜索建議功能一周

微軟(美：MSFT)旗下搜索引擎Bing表示，中國有關政府部門要求將其自動搜索建議功能(auto-suggest function)暫停7天，是繼去年12月以來第2次暫停相關功能。內地網民於星期六首先發現該功能暫停。

Bing為在中國唯一的主要外國搜索引擎，有關舉措反映中國正加強監管技術平台和演算法。

微軟及Bing均未沒有評論及說明暫停原因。

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