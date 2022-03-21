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煤氣去年少賺17% 末期息23仙 取消紅股 預告今年全年股息不少於去年

中華煤氣（0003）公布，截至去年底止年度，期內股東應佔溢利為50.17億元，遜預期，按年跌16.5%，每股盈利為26.9仙，末期股息每股23仙，連同中期息12仙，全年派息35仙，取消派發紅股。集團預告，如無特殊情況，預計2022年度全年每股股息將不少於2021年度所派發之中期及末期股息。

集團營業額535.64億元，按年增加30.88%。在本港煤氣業務方面，2021 年全年本港煤氣銷售量約為276.77億兆焦耳，較上年度輕微下降 1%；而本港爐具銷售量則受惠於疫情放緩帶動新居入伙量增加，較上年度上升 8.8%。截至去年底，客戶數目為196.49萬戶，較上年度增加1.1%。

內地業務方面，包括港華智慧能源在內，截至去年底集團在內地之城市燃氣項目總數達303個，全年總售氣量約為310.8億千萬立方米，較上年度增長 16%，燃氣客戶則增加至約3,503萬戶，增長10%。

展望未來，集團將積極投資於燃氣供應之基建工程，以滿足未來城市之發展，預計 2022 年本港煤氣客戶數目將保持穩步增長。內地業務方面，港華智慧能源未來之業務將會陸續展開一系列重組， 致力使發展更趨進步、完善，目標是力爭用 5 至 10 年之時間，發展壯大成為中國能源管理行業之領導者。

 

 

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