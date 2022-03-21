他強調，過去一直向政策部門、司長及局長等，反映目前疫情急促轉差下，業界經營困境，在家辦工導致成本上升、通關未有期等問題，生意大受影響，並要求政府盡快向金融服務業提供直接財務支援。有幸政府有接納他意見，再次推出保就業計劃。他亦會繼續聆聽業界訴求，並會積極向政府反映意見，冀助業界在嚴峻疫情下，渡過難關。

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