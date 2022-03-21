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李惟宏：歡迎新一輪保就業  料券商、貴金屬業界受惠

立法會金融服務界議員李惟宏，就政府因應第五波疫情推出最新一輪保就業計劃表示歡迎。他認為，此能集中支援受疫情影響最大的中小企業，同時金融服務業界包括券商、貴金屬業等，只要僱員不超過50人，都可以申請。他希望政府能盡快制定細節，讓合資格業界人士申請。

他強調，過去一直向政策部門、司長及局長等，反映目前疫情急促轉差下，業界經營困境，在家辦工導致成本上升、通關未有期等問題，生意大受影響，並要求政府盡快向金融服務業提供直接財務支援。有幸政府有接納他意見，再次推出保就業計劃。他亦會繼續聆聽業界訴求，並會積極向政府反映意見，冀助業界在嚴峻疫情下，渡過難關。

 

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