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數碼通夥信諾推線上診症服務eDoctor 5G客享半年免費試用期

數碼通宣布，與信諾集團合作，推出「eDoctor」家庭視像診症服務，為身處香港及海外的數碼通客戶，提供醫療保障及嶄新線上醫療服務，並提供6個月的限時免費試用期，試用服務完結後，客戶可以每月 48 元續訂服務，以享無限次線上醫療服務及信諾醫療網絡診所門診折扣。

數碼通表示，5G 客戶可以流動裝置享用信諾香港的各種線上醫療服務。優惠包括免費享用信諾香港與 Teladoc合作的信諾線上醫療服務，亦提供無限次全球基本醫療或普通科醫生的全球線上醫療諮詢、全面身體檢查折扣及信諾香港醫療網絡診所的門診優惠，由線上至線下照顧客戶，同時亦會免除本地線上診症的流動數據費用。

數碼通副行政總裁譚樂文表示，很高興與信諾香港合作，為客戶提供此項嶄新服務，數碼通將繼續利用 5G 及嶄新科技開發更多創新及數碼化服務，並推動香港轉型成為智慧城市。

數碼通指，5G 客戶只需透過 SmarTone CARE App、指定網頁或到任何一間門市，即可登記並享用信諾香港所提供的優惠。登記後，客戶可登入 MyCigna HK 手機應用程式，使用信諾線上醫療服務。信諾線上醫療服務可供多達 4 人共用同一帳戶，包括一個主要帳戶登記人及 3 個未滿 18 歲的附屬帳戶。客戶可在任何地方享用視像診症服務，應診時間更特別延長至香港時間晚上 10 時。客戶亦可於應用程式內獲取身體檢查和門診服務的折扣優惠。

 

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