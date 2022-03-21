復星旅遊文化（1992）公布，截至去年12月底止全年業績，虧損擴大至27.12億元（人民幣．下同），2020年同期虧損25.74億元。每股基本虧損2.19元，不派末期股息。
去年經調整EBITDA 按年增32.46%至2.48億元。期內，收入按年增31.18%至92.61億元。集團表示，計劃於2023年年底前在全球進一步拓展Casa Cook、Cook’s Club及其他衍生品牌，集團在全球計及已開的酒店，將不少於30間酒店。
復星旅遊文化全日收報11.26港元，升2.36%。
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