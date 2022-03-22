鮑威爾言論拖累美股向下，不過，亞洲股市未受影響，恒指今早高開97點，高位升269點，低位升45點，半日高低波幅224點。
恒指半日升239點或1.13%，報21461點，成交金額635億元；國指升109點或1.51%，報7353點。恒生科技指數收報4477點，升1.4%。
阿里巴巴（9988）、匯控（0005）、友邦（1299）貢獻恒指較多。騰訊（0700）、煤氣（0003）、石藥（1093）拖累大市。
藍籌44隻升，20隻下跌，2隻無升跌。申洲國際（2313）升7.3%，收報106.6元，是升幅最大的藍籌，煤氣（0003）跌14.54%，收報9.93元，是跌幅最大的藍籌。
恒生科技指數成份股20隻升，9隻下跌，1隻無升跌。升幅最大的是萬國數據（9698）收報37.95元，升8.43%；跌幅最大的是京東健康（6618）收報42.3元，跌5.79%。
恒指續高於10天線(20570.23點)受制於20天線(21452.31點)。科指續高於10天線(4252.4點)受制於20天線(4595.04點)。
北水南下合計淨流入3.6億元，較上日減少66.62%，連續第3日流入，累計流入42.65億元，對上一次連續3日淨流入是2月25日。南水北上合計淨流出1.03億元人民幣，較上日減少98.77%，連續第2日流出，累計流出85.22億元。
東航（0670）波音客機確認墜毀，據報停飛波音737-800客機。收報2.59元，跌5.82%。
多間公司公布業績，績前表現如下，恒地（0012）收報32.8元，跌2.96%。恒安（1044）見52周低36.65元，收報36.65元，跌4.43%。安踏（2020）收報104.1元，升3.58%。舜宇（2382）收報142元，升3.2%。藥明生物（2269）收報55.7元，升0.18%。小米（1810）收報13.66元，升2.09%。閱文（0772）收報29.5元，升3.51%。石藥集團（1093）收報8.67元，跌3.02%。復星醫藥（2196）收報38.65元，跌5.73%。騰盛博藥（2137）收報10.94元，跌3.19%。中鋁（2600）收報4.86元，升3.85%。周生生（0116）收報10.5元，升0.57%。日清食品（1475）收報5.19元，升0.78%。
瑞爾集團（6639）上市，定價14.62元。收報13.9元，跌4.92%。
美的置業（3990）獲建行授予逾220億元用於併購、住房按揭貸款等。收報14.1元，升6.02%。
阿里巴巴（9988）上調回購計劃總額至250億美元。收報103.9元，升4.84%。
敘福樓（1978）料去年少賺36%，撇除補助稅前溢利增2.2倍。收報0.98元，升5.38%。
煤氣（0003）：今年擬保留資金停派紅股，顧及未來投資疫情發展。煤氣去年少賺17%，末期息23仙，取消紅股，預告今年全年股息不少於去年。低見9.85元，是2017年2月1日9.84元後最低，收報9.93元，跌14.54%。
恒隆集團（0010）董事長陳啟宗：內房財困對恒隆或有利，料今年是集團豐收一年。收報16.64元，升1.46%。
中聯通（0762）2月5G用戶達1.64億，單月增440.4萬戶。收報3.92元，升1.29%。
嘉里物流（0636）伙順豐推藥物配送服務。收報16.96元，升0.36%。
邵氏兄弟（0953）發盈喜，料去年盈利按年至少增5.5倍。收報0.112元，升0.9%。
京東（9618）旗下京喜拼拼據報裁員10至15%。收報244元，升2.09%。
復星旅遊文化（1992）去年虧損擴大至27億人幣。收報10.64元，跌5.51%。
中電信（0728）2月5G上客量淨608萬戶。收報3.08元，升3.01%。
華誼騰訊娛樂（0419）料去年虧損倍增至1.4億。收報0.175元，無升跌。
中移動（0941）上月移動業務客戶跌62.9萬戶。收報53.9元，升1.6%。
蔚來汽車（9866）據報短期無意加價。收報161.9元，升1.19%。
破頂股包括，康耐特光學（2276）創上市新高，見4.78元，收報4.56元，跌2.15%；飛思達科技（1782）創52周高，見1.04元，收報1元，升17.65%；雅士利國際（1230）創52周高，見0.97元，收報0.95元，升7.95%；華大酒店（0201）創52周高，見0.131元，收報0.113元，跌12.4%。
破底股包括，康諾亞（2162）創上市新低，見16.9元，收報17.04元，跌4.48%；衍生集團（6893）創上市新低，見0.248元，收報0.27元，跌1.82%；恒安（1044）見52周低36.65元，收報36.65元，跌4.43%；煤氣（0003）見52周低9.85元，收報9.93元，跌14.54%；佳源國際（2768）見52周低1.78元，收報1.78元，跌2.2%。
異動股
上升異動股，包括，惠生工程（2236）收報0.375元，升19.05%；飛思達科技（1782）創52周高，見1.04元，收報1元，升17.65%；中國智能交通（1900）收報0.145元，升16%；皇璽餐飲集團（8300）收報0.032元，升14.29%；太陽娛樂（8082）收報0.058元，升13.73%；創新奇智（2121）收報12.44元，升13.09%；興業物聯（9916）收報0.96元，升12.94%；中廣核新能源（1811）收報3.91元，升12.68%；中建富通（0138）收報0.19元，升12.43%；通達（0698）收報0.181元，升12.42%；朗詩（0106）收報0.245元，升12.39%。
下跌異動股，包括，中華煤氣（0003）見52周低9.85元，收報9.93元，跌14.54%；BENG SOON MACHINERY（1987）收報0.385元，跌14.44%；華大酒店（0201）創52周高，見0.131元，收報0.113元，跌12.4%；康方生物（9926）收報14.42元，跌8.85%；英皇文化產業（0491）收報0.044元，跌8.33%；中手游（0302）收報2.19元，跌7.98%；Bodibra母企海納星空科技（8297）收報0.166元，跌7.78%；先瑞達醫療（6669）收報4.61元，跌7.62%；朗詩綠色生活（1965）收報3.04元，跌7.6%；新晨中國動力（1148）收報0.5元，跌7.41%。
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