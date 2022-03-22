國產體育用品股安踏（2020）公布，集團去年全年純利錄77.2億元（人民幣，下同），按年多賺49.6%。每股盈利為2.87元；擬派末期息每股68港仙，全年合共派息158仙，按年增長1.32倍。
截至去年12月底止，集團全年收入達493.3億元，好過較市場預期481.5億元，並按年上漲38.9%。毛利率錄61.6%，同樣勝預估60.9%，按年則增長3.4個百分點。
按品牌劃分，安踏主品牌去年收益為240.12億元，較2020年157.49億元急增52.5%，並再度超越FILA品牌收益，整體佔比達48.7%；而FILA去年收入按年升25.1%至218.22億元，佔整體收益44.2%。所有其他品牌則錄34.94億元，按年增長51.1%。
安踏去年底提出新10年戰略發展，集團指今年將重點把安踏升級突破、FILA高質量增長、集團數字化轉型等，致力實現2025年中國市場份額第一。集團預期，截至今年底止，安踏全球門店數目將為9200至9300間，而於中國大陸、香港、澳門和新加坡的FILA門店增至1900至2000間。同時，內地、香港和澳門的DESCENTE門店數目預計將為190至200間。
其他報道
貝萊德：港股配置價值並未削弱 估值進入夢寐以求水平 變得極具吸引力