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穆迪降融創評級至Caa1 指延公布業績累事

國際評級公司穆迪把融創（1918）的企業評級由B1降至Caa1，即降了三級，優先無抵押評級由B2降至Caa2，兩者前景都維持負面，即有機會再降。穆迪指在周一，融創公布在3月底前不能根據上市規則要求，公布去年12月底經審核的業績，只能公布未經審核的初步業績，會進一步削弱融創在市場融資的能力，對公司企業管治的憂慮會進一步打擊市場對融創的信心。

穆迪又將融創的流動性評估由穩定調低至疲弱。該行指融創今年首兩月的無限制現金流大幅下跌，這情況由去年下半年已開始出現，這是因為公司需要還債、加上銷售疲弱，及要完成其他責任。公司的股價及債價近期大幅下挫，亦顯示公司的融資渠道已顯著地轉差。

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