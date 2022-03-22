穆迪又將融創的流動性評估由穩定調低至疲弱。該行指融創今年首兩月的無限制現金流大幅下跌，這情況由去年下半年已開始出現，這是因為公司需要還債、加上銷售疲弱，及要完成其他責任。公司的股價及債價近期大幅下挫，亦顯示公司的融資渠道已顯著地轉差。

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