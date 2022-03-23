騰訊（0700）收市後公布去年第四季及全年業績，上季收入按年增加8%至1441.88億元（人民幣，下同），稍遜市場預期1453.1億元。毛利按年減少2%至578.17億元。公司權益持有人應佔盈利949.58億元，按年增加60%；不過非國際財務報告準則（Non-IFRS）下，公司權益持有人應佔盈利按年跌25%，錄得248.8億元。
總計全年，收入按年增加16%至5601.18億元，毛利按年增加11%，錄得2459.44億元。公司權益持有人應佔盈利增41%，錄得2248.22億元。非國際財務報告準則（Non-IFRS）下，公司權益持有人應佔盈利按年微升1%，錄得1237.88億元。董事會擬派發末期息每股1.6港元。
內地嚴控未成年人遊戲時長及消費，騰訊指出，在上季未成年人總時長按年減少88%，佔其本土市場遊戲總時長的0.9%。未成年人總流水按年減少73%，佔其本土市場遊戲總流水的1.5%。 展望未來，預期未成年人保護措施的影響將於2022年下半年全面消化。待新版號發放後，相信將受惠於更多新遊戲的推出。
季內，騰訊增值服務業務收入按年增加7%至719.13億元，稍差於市場預期的727.3億元。本土市場遊戲收入增長1%至296億元；國際市場遊戲收入增長34%至132億元。網絡廣告收入按年下跌13%至215億元，也遜於市場預期的234.6億元。另外金融科技及企業服務業務收入按年增加25%至479.58億元，佔收入總額33%，按年上升4個百分點。
年內，增值服務收入按年增加10%至2915.72億元，佔收入總額52%，按年下跌3個百分點。當中，本土市場遊戲收入增長6%至1288億元。由於公司已對本土市場遊戲採取了一系列完備的未成年人保護措施，而此直接地（未成年人消費減少）及間接地（研發資源專注於新措施的實行）影響收入增長；國際市場遊戲收入增長31%至455億元。
金融科技及企業服務面，主要受惠於商業支付金額的增加，收入按年增加34%至1721.95億元，佔收入總額31%，按年上升4個百分點。而網絡廣告去年收入按年增加8%至886.66億元，受累於去年下半年的經濟及監管環境，廣告收入於下半年大幅放緩，之後減少。
騰訊績前微升0.26%，報389元。
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