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TVB：全年虧損6.47億不派息 香港電視廣播業務LBITDA達5.47億

電視廣播（0511）（TVB）公布2021年度全年業績，雖然電視廣播業務持續恢復，加上新電子商貿收入帶動，令收入按年增長6%至28.99億元，但是由於持續投資於內容製作、人才培育及資源投放，總營運成本按年增加14%至37.07億元，因此股東應佔虧損達6.47億元，按年增加1.3倍，不派末期息。

該集團指，由於期內沒有任何政府工資補貼收入，因此出現除息稅、折舊及攤銷前虧損（LBITDA）3.14億元，由正轉負。單以電視廣播業務計算，廣告收入按年增長13%至12.25億元，出現LBITDA共5.7億元，由盈轉虧。電子商貿業務的LBITDA亦達9288.4萬元，按年大增21.34倍。OTT串流業務則錄得EBITDA達3680.1萬元，按年減少65.88%；內地業務的EBITDA則按年減少28.11%；國際業務的EBITDA亦有1.23億元，按年減少51.58%。

其進一步稱，廣告銷售於今年初曾呈向好勢頭，但因第五波疫情，廣告客戶態度轉為審慎，導致2月及3月的廣告銷售增長明顯緩和。一旦防疫措施逐漸地放寬，預期第二季度將恢復增長。電子商貿業務於今年初表現理想，於今年2月的每月商品交易總值更達至9400萬元。

 

 

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