該集團指，由於期內沒有任何政府工資補貼收入，因此出現除息稅、折舊及攤銷前虧損（LBITDA）3.14億元，由正轉負。單以電視廣播業務計算，廣告收入按年增長13%至12.25億元，出現LBITDA共5.7億元，由盈轉虧。電子商貿業務的LBITDA亦達9288.4萬元，按年大增21.34倍。OTT串流業務則錄得EBITDA達3680.1萬元，按年減少65.88%；內地業務的EBITDA則按年減少28.11%；國際業務的EBITDA亦有1.23億元，按年減少51.58%。

其進一步稱，廣告銷售於今年初曾呈向好勢頭，但因第五波疫情，廣告客戶態度轉為審慎，導致2月及3月的廣告銷售增長明顯緩和。一旦防疫措施逐漸地放寬，預期第二季度將恢復增長。電子商貿業務於今年初表現理想，於今年2月的每月商品交易總值更達至9400萬元。

其他報道

恒大債券持有人據報就公司134億人幣遭接管一事追討索償

恒指升264點 兩日累升932點 50天線前受阻 成交増26%北水大增3.2倍

日本擬推新一輪刺激措施 緩解燃料糧食價格飆升影響

摩根大通CEO戴蒙：美歐需要能源獨立的「馬歇爾計劃」

滬指連升6個交易日 收升0.34%

廣東省地方金融監管局爭取深化粵港金融合作

哈爾濱擬廢限售稱「已完成使命」 部分內房向上

本港首隻碳期貨ETF上市 中金追蹤ICE EUA碳期貨指數