期內，收入升13.89%至63.71億元。來自辦公軟件及服務和網絡遊戲及其他的收益分別佔收益總額的51%及49%。辦公軟件及服務業務的收益32.65億元，按年增長45%。網絡遊戲及其他業務的收益31.07億元，按年減少7%。毛利率為82%，按年下降2個百分點。

公司第四季由盈轉虧蝕3.35億元，2020年同期盈利2.21億元，主要由於確認視為出售金山雲的虧損，原因是行使僱員期權具攤薄影響。每股虧損0.24元。第四季收入18.22億元，按年增長13.49%，按季增長20.66%。辦公軟件及服務和網絡遊戲及其他產生的收益分別佔季內收益總額的50%及50%。自辦公軟件及服務業務的收益9.04億元，按年增長19%，按季增長12%。網絡遊戲及其他業務的收益9.18億元，按年增長8%，按季增長30%。第四季毛利率80%，按年下降4個百分點，按季下降2個百分點。

金山軟件全日收報26.85元，升2.68%。

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