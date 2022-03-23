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眾安：目標2至3年眾安銀行達盈虧平衡

眾安在線（6060）在港的虛擬銀行眾安銀行（ZA Bank），全年虧損4.64億元（人民幣，下同）按年擴大53.64%。眾安在線總經理兼首席執行官姜興預期，希望在兩至三年達致盈虧平衡，該行的財務指標有很快增長，以50萬個的用戶數目而言，在港也是一間中型銀行的規模。

眾安在線主業的保險業務，去年首次達到承保利潤，綜合承保率降至100%以下，主要來自費用率按年降6.4個百分點，無須向合作伙伴支付渠道費用的自營渠道保費，按年增長66.4%至36.09億元，佔比為18%。

對於及後能否維持綜合成本率在100%以下，管理層未有直接回應，首席財務官李高峰表示，錄得承保利潤是因為自營渠道的銷售加強，以及科技賦能能力，自營渠道的續保率有80%，重覆購買率有三分之一。今年雖然宏觀經濟有壓力，不過業務規模可穩定增長，以保費增長高於市場為目標。

去年眾安消費金融，即信貸擔保保險業務的淨保費按年上升105.7%，賠付率下降17.3個百分點至46%。副總經理王敏表示，去年高增長是因為2020年受疫情影響導致基數較低，今年該業務會較審慎發展，集中於短期、小額和情境化的互聯網消費金融業務，以及保險業務中的消費金融需求。

王敏又指，消費金融賠付率和逾期貸款率改善，得益於風控模型和審慎信貸控制，該行會加強與再保險公司合作，動態調整加大再保險的比例，該行去年在貸餘額按年上升20%，顯著低於該部分保費105.7%增速。

 

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