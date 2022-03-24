港元現報7.8244元貶值2點子，曾貶值最多12點子，報7.8254元，亦曾升值最多14點子，報7.8228元。

短線拆息方面，隔夜HIBOR升0.14點子至0.0472%；1星期HIBOR升0.61點子至0.08655%；2星期HIBOR升2.5點子至0.19917%。

中長線拆息方面，3個月期HIBOR升1.36點子至0.64286%；6個月期HIBOR升0.58點子至1.01589%；12個月期HIBOR升6.21點子至1.62738%。

美元指數現報98.776升值0.154點或0.16%。

美元1個月期LIBOR報0.45486%，港元1個月期HIBOR減美元1個月期LIBOR的利差為-0.1359%，連續2日擴闊，利差是2022年3月10日後最高，當日差距為-0.1336%

對上一次連續2日擴闊，是2022年3月18日，當日利差報-0.1544%。

其他報道

英特爾CEO稱：晶片好比石油 未來國際關系或發揮重要作用

普京要求敵對國家以盧布支付俄羅斯天然氣

小米向4931位員工授出1.749億股獎勵股份

YouTube為美國用戶提供免費及有廣告電視節目 香港未有份

聯儲局官員隔晚續呼籲加息50基點

美國對352項中國進口商品恢復關稅豁免

俄入侵烏後 俄央行行長曾提辭職 但遭普京強留

滬深三大指數低開 人行淨回籠600億人幣

恒指低開151點 騰訊跌4.11% 中移動升3.04%

港股ADR跌275點 夜期低水168點 美期升亞股跌 中人壽等業績

陳茂波：將邀頂級投資者11月參加金融峰會、看七欖、訪大灣區

微博遭美證交列入除牌風險臨時名單

油價上升 美債息、美股回落 道指跌448點