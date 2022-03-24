港元拆息全線向上。與樓按相關的一個月HIBOR連升2日，升2.21點子至0.31893%，是2020年11月2日後最高，當日報0.32339%。
港元現報7.8244元貶值2點子，曾貶值最多12點子，報7.8254元，亦曾升值最多14點子，報7.8228元。
短線拆息方面，隔夜HIBOR升0.14點子至0.0472%；1星期HIBOR升0.61點子至0.08655%；2星期HIBOR升2.5點子至0.19917%。
中長線拆息方面，3個月期HIBOR升1.36點子至0.64286%；6個月期HIBOR升0.58點子至1.01589%；12個月期HIBOR升6.21點子至1.62738%。
美元指數現報98.776升值0.154點或0.16%。
美元1個月期LIBOR報0.45486%，港元1個月期HIBOR減美元1個月期LIBOR的利差為-0.1359%，連續2日擴闊，利差是2022年3月10日後最高，當日差距為-0.1336%
對上一次連續2日擴闊，是2022年3月18日，當日利差報-0.1544%。
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