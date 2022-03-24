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太平：已檢視王濱為公司帶來巨虧傳聞 本港監管已滿意公司答覆

曾任中國人壽（2628）和中國太平（0966）董事長王濱在1月因違法違紀被內地調查，上月內媒報導王濱案情主要涉及在太平任職期間的投資問題，為太平帶來實際虧損近300億元人民幣，超過年報披露數據，令太平股價當日下跌6%。太平財務總監兼董事會秘書張若晗回應，太平已對相關投資和財務數據再篩查和檢視，經已回覆香港監管部門的詢問，他指香港監管部門已滿意公司的答覆，沒有進一步查詢。

張若晗又指，王濱受審查是從公開資訊得知，沒有未披露訊息。公司當時沒有即時發表澄清公告，是因為時值公告財務報告時期，公司需與外部審計師畢馬威共同查核有關訊息，經獨立比對有關投資資產後，審計師認同管理層報告，沒有對公司財務有重大的影響，亦向2021年財報發出無保留審計意見。

太平人壽去年境內新業務價值，以人民幣計算按年上升0.7%，代理人數亦微升1%至38.5萬人，較同業表現為佳，太平人壽總經理程永紅指，雖然內地壽險行業面對挑戰，不過內地壽險仍未解決保障需求，而且核心客戶群趨向年輕，因此對內地壽險業有信心。在這段期間，該行會加強代理的培訓和客戶服務，同時加強銀行保險渠道，去年銀保的新業務價值升幅較快，高端客戶增速亦多於代理渠道。

 

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