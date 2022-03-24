張若晗又指，王濱受審查是從公開資訊得知，沒有未披露訊息。公司當時沒有即時發表澄清公告，是因為時值公告財務報告時期，公司需與外部審計師畢馬威共同查核有關訊息，經獨立比對有關投資資產後，審計師認同管理層報告，沒有對公司財務有重大的影響，亦向2021年財報發出無保留審計意見。

太平人壽去年境內新業務價值，以人民幣計算按年上升0.7%，代理人數亦微升1%至38.5萬人，較同業表現為佳，太平人壽總經理程永紅指，雖然內地壽險行業面對挑戰，不過內地壽險仍未解決保障需求，而且核心客戶群趨向年輕，因此對內地壽險業有信心。在這段期間，該行會加強代理的培訓和客戶服務，同時加強銀行保險渠道，去年銀保的新業務價值升幅較快，高端客戶增速亦多於代理渠道。

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