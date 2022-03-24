單計上季，主要受中國局部地區疫情反覆影響，攜程集團淨營業收入按年下跌6%至47億元；經調整EBITDA為5400萬元，較2020年同期7.99億元大幅收窄。「若不計股權報酬費用以及按公允價值計量且其變動計入損益的投資和可交換債券公允價值變動損益」，股東應佔利潤3.09億，按年下跌71.9%。

攜程指出，短途旅遊及「宅假期」持續作為復蘇的關鍵，雖然疫情反覆使中國國內市場現仍面臨壓力，但上季集團平台國內酒店的預訂量已經高於2019年疫情前水平，領先行業復蘇20%至25%。海外業務方面，2021年本地酒店預訂量較2019年增長超過30%，其中，在香港、新加坡和南韓錄得約三位數增長，歐洲市場的機票預訂量也在第四季度進一步復蘇。

集團又指出，進入2022年1月及2月，國內業務增速仍高於市場水準，國內酒店預訂量按年增長超過20%，接近2019年水準，國內交通預訂量亦實現同比個位數增長；國際市場方面，受益於旅遊限制的放緩和疫苗的推廣，歐洲和美國市場的復蘇勢頭保持強勁，海外品牌的機票預訂量同比增幅超過200%。

攜程現報198.9元，升4.08%。

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