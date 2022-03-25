鑽石山荷里活廣場的荷里活百老匯戲院在上月中突然宣布，由於租約至3月期滿，加上疫情被勒令關閉，宣布結束長達25年的業務。其後，荷里活廣場的業主九倉置業（1997）主席吳天海在今個月初曾透露，該戲院結業後，新租客仍是本港主要戲院營辦商，相信其視乎疫情發展而決定何時開業。

豐德麗在上月提早延長又一城Festival Grand Cinema的租賃協議， 自2024年2月起為期三年。麗新發展在中期業績報告中表示，儘管新冠疫情下的營商環境充滿挑戰，豐德麗對長遠基本娛樂需求仍抱持審慎樂觀態度，並將繼續評估商機，以維持及提升其作為香港領先多廳影院營運商之市場地位；又稱正密切監察市況，並將持續提高整體經營效率，並以審慎態度評估進一步擴大有關業務分佈範圍的機遇。

麗新發展公布截至今年1月底止，中期虧損收窄至4.8億元，去年同期虧損12.27億元。每股虧損0.548元，不派中期股息。期內，營業額按年跌0.94%至27.2億元。

麗新發展全日收報3.61元，升0.28%。

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